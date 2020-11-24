Абсолютно анонимно: получи консультацию специалиста на любые вопросы про ВИЧ и СПИД

Если говорить сухим языком медицинской терминологии, ВИЧ-инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), это хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы и приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), приводящего инфицированного ВИЧ к быстрой гибели.

На самом деле за этим определением стоят многие люди со своими жизненными историями, вопросами и страхами.

Как провериться на наличие ВИЧ-инфекции анонимно и бесплатно? Что делать, если придет положительный результат? Какие виды помощи оказывает государство людям с ВИЧ?

На эти и другие вопросы готовы ответить специалисты:

Наталья Ивановна Кущева — заведующая отделом профилактики и социальной реабилитации ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», врач-инфекционист;

Диана Азатовна Харчистова — начальник правового отдела ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», юрисконсульт.

ВАЖНО! Все вопросы вы можете задать абсолютно анонимно.

Ответы вы сможете увидеть под формой отправления вопросов.