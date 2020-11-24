Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области набирает обороты пандемия коронавируса. Суммарное число зараженных перевалило отметку за 25 000, а если быть точнее — 25 065. На ранее утро, 25 ноября, минздрав зарегистрировал 228 новых случаев заражения.

А вот выздоровевших меньше в 10 раз, за день выписали только 23 пациента. С начала эпидемии 16 616 южноуральцев переболели коронавирусом.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день от COVID-19 погибли пять человек: женщины 58, 78 и 80 лет, а также мужчина 75 лет. Еще четверо зараженных умерли от сопутствующих заболеваний:

— пациент, 62 года: хронический лимфолейкоз;

— пациент, 64 года: кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 65 лет: обширный инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациентка, 81 год: атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Томограф не выдержал

В городской клинической больнице Челябинска вышел из строя томограф. В горздраве сообщили, что аппарат постараются починить, как можно быстрее.

— Аппарат компьютерной томографии в ГКБ №1 вышел из строя в связи с высокой нагрузкой на него. Это нормально в текущих условиях. Ждем запчасти придут из Москвы, у нас есть специалисты, которые проведут замену, — сообщили в горздраве.

Также в управлении заверили, что пациенты ГКБ№1 не останутся без помощи. Чтобы пройти томографию, им нужно записаться в своей поликлинике. Кстати, в Челябинске есть еще восемь рабочих томографов.

Вирус увековечили в скульптуре... 33 года назад

Челябинская художница Елена Щетинкина создала скульптуру «Вирус». Идея пришла ей в голову еще 33 года назад, все это время работа ждала своего часа. И, к сожалению, он наступил.

— Я сделала черный город без людей, и на нем сидит вирус в человеческом образе, но с когтями, — описывает Елена Щеткина свою работу. — Все было придумано на уровне интуиции, я ничего не знала.

На выставку работ художницы можно посмотреть в Историческом музее Южного Урала.

Собачья вечеринка на два миллиона рублей

Челябинцы устроили вечеринку для своих пушистых любимцев. Владельцы корги вышли на самую массовую прогулку: 80 людей и 40 коротколапых собачек. Любители породы организовывали совместные прогулки каждый месяц но давненько не собирались из-за коронавируса.

— 40 собак! Если в деньги перевести, по средней цене, то просто по парку гуляли плюс-минус два миллиона рублей,— пошутила подписчица группы.

Корги — одна из самых модных и дорогих пород собак. Стоит коротколапый щенок от 50 тысяч рублей.

Умилительные фотографии с прогулки можно посмотреть здесь.

Фото: группа«Корги74»

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 ноября 2020.

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