Звезды — это компас нашей жизни: интервью с астрологом Евгенией Ямщиковой

Накануне Нового года, как правило, принято загадывать желания, строить планы на следующий год и читать гороскопы. Или сравнивать гороскоп на уходящий год с тем, что сбылось на самом деле. Можно ли верить журнальным гороскопам? Способны ли звезды уберечь от неприятностей? И какие данные нужны звездочету, чтобы узнать ваше прошлое и будущее? Об этом «КП-Челябинск» рассказала профессиональный астролог, эксперт по деловой астрологии и бизнес-консультированию Евгения Ямщикова.

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

— Как вы пришли в астрологию? Кто ваши учителя?

— В астрологии я уже семь лет. Началось с того, что я была на консультации у астролога, и она мне очень здорово помогла в то мое непростое время. Потом сама стала этим интересоваться. Мне на самом деле очень повезло, потому что я училась не в школе или институте, а через персональные уроки, это была настоящая передача опыта. Из известных астрологов я бы, конечно, выделила Константина Дарагана, которого очень люблю и считаю лучшим в этой области.

— По вашему мнению, астролог — это профессия или хобби? Есть ли у нас в стране профессиональная подготовка на специалистов данной сферы?

— Когда-то для меня это было просто увлечением, а сейчас стало непосредственной деятельностью. У нас в стране есть Московская академия астрологии, где можно получить такое образование. Но это не единственное место. Всегда надо искать «своих» учителей и подход к обучению, который будет и профессиональным, и интересным.

Также каждому человеку важно найти именно «своего» астролога, так же как стилиста, врача или парикмахера. Это важно и всегда нужно внимательно относиться к своему выбору, потому что сейчас очень много стало так называемых «специалистов-астрологов».

— Можете утверждать, что астрология помогает вам лично в плане карьеры и личной жизни?

— Абсолютно точно. Когда знаешь основные динамики и события, всегда их можно компенсировать. Если идет какой-то негативный период, и есть определенные сложности, всегда можно сделать определенную замену этим влияниям и с наименьшими потерями и, наоборот, даже с лучшими результатами выйти из этого периода.

ЗВЕЗДЫ КАК КОМПАС

— Евгения, вы сравниваете астрологию с часами. Могли бы поподробнее на примерах развить эту мысль?

— Суть заключается в том, что, договариваясь в жизни о времени, мы всегда этим пользуемся. Если мы назначили встречу на пять, мы не приходим на нее в три. А если пришли в три или в девять, то можем уйти оттуда и сказать, что вот мы пришли, но встреча не получилась.

Астрология — это такой инструмент, когда мы точно знаем что когда нужно начинать и планировать. Как это выглядит в нашей жизни? Например, человек начинает заниматься каким-то бизнесом, но это неблагоприятное для него время с точки зрения астрологии. Он думает, что есть спрос и все сопутствующие условия для успешного дела, но по факту получается наоборот. Оказывается, он выбрал не то время, это как прийти на встречу раньше или позже.

— Правда ли, что общепринятые гороскопы по знакам зодиака — это ерунда? Можно ли верить гороскопам в бесплатных газетах и журналах?

— Действительно, журнальная астрология не вызывает доверия и не имеет ничего общего с индивидуальным астрологическим прогнозом. Но все же гороскопы ежемесячные или на каждый год имеют право на существование, если их действительно делают профессиональные астрологи.

— Всегда ли нужно верить звездам и руководствоваться, согласно прогнозам?

— Звезды — это определенный компас, на который следует ориентироваться. Так проще приходить к своим целям. А верить или нет — это дело каждого. Но даже самые заядлые скептики убеждаются в том, что это работает. Конечно, при условии правильного составленного прогноза. Потому что бывает, что попадают к дилетанту, и складывается негативное впечатление об астрологии. Тогда человек думает, что это уже не работает.

— Часто ли приходится сталкиваться со скептиками?

— Нечасто. Каждый человек всегда сомневается, но как только понимает, что такое астрология, то весь скептицизм уходит. И вообще скептики — мои самые любимые клиенты.

— В каких моментах астрология может помочь, а в каких бессильна? В чем астрология лучше хиромантии или нумерологии?

— С хиромантией и нумерологией я не очень знакома, но могу сказать, что явное преимущество астрологии — в том, что можно прогнозировать события и указывать периоды с наименьшей погрешностью. Когда можно сказать: что, когда и почему.

Астрология не может помочь, когда ситуация запущена. Это как со здоровьем, когда мало что можно сделать.

При ранней диагностике обстоятельств, когда мы знаем, что можно делать, в астрологии существуют разные методы компенсации событий. Преимущество — мы заранее знаем, к чему готовиться и как наилучшим образом это развернуть для себя.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

— За составлением каких гороскопов к вам чаще всего обращаются клиенты (любовь, карьера, отношении в семье, деньги)?

— На самом деле сложно выделить какую-то одну тему, потому что любовь, карьера, отношения, деньги — это все неотъемлемая часть нашей жизни. В большей степени я бы выделила все же темы карьеры и денег: они идут на равных с темой отношений. Например, клиенты задают такие вопросы: как разрешится конфликтная ситуация, помиримся или нет, сохраним ли отношения, уволюсь ли я с работы либо лучше попытаться там остаться.

Реже всего обращаются за гороскопом здоровья и детским гороскопом.

— Какие инструменты помогают вам составлять гороскоп?

— Это астрологические программы, которые построены на эфемеридах. Эфемериды — это справочник координат небесных тел, которые рассчитываются астрономами.

— Что лежит в основе гороскопа, который составляете вы?

— При составлении гороскопа выявляется определенная закономерность в жизни, которая была у человека в прошлом. И я наглядно показываю, каким образом создается определенный каркас его жизни, и откуда какие события берутся. Отсюда и можно прогнозировать его будущее таким образом, чтобы гармонизировать жизнь и чтоб человек видел возможности. Зная эти закономерности, можно определенным образом повлиять на дальнейшую жизнь.

— Какие данные нужны от клиента для составления гороскопа? И что делать, если клиент, к примеру, не знает времени своего рождения?

— Для составления гороскопа нужны данные: дата, время и место рождения.

Если время неизвестно, в астрологии есть такая процедура ректификации. Это восстановление времени рождения исходя из событий его прошлого. Для этого астрологу нужно предоставить такие данные как дата заключения брака, развода, рождения детей, получение образования, переезда. Все, что было из таких решающих факторов его жизни.

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