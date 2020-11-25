«Наши дети будут лучше»: ребята из детского дома Карабаша побывали в гостях у львенка Симбы

Воспитанники Центра помощи детям Карабаша приехали в гости к львенку Симбе Фото: пресс-служба РМК

Десяток детей облепили клетку львенка Симбы — каждому не терпелось получше рассмотреть необычного животного. Трагичная история так впечатлила воспитанников Центра помощи детям Карабаша, что они сделали сразу несколько портретов малыша для конкурса #СИМБАЛЕТИТДОМОЙ. Перед тем, как Симба отправится в Африку, дети приехали его навестить.

Ребята получили массу впечатлений от экскурсии по приюту Фото: пресс-служба РМК

Сейчас Симба веселый и игривый львенок. А вот, когда его весной привезли в Челябинск из Дагестана, он был почти обездвижен. Прежнего хозяина — фотографа — не устраивало, что львенок не может сидеть спокойно, и он сломал ему задние лапы. Живодер сейчас находится в СИЗО, а Симбу выходили в приюте Фонда «Спаси меня» в Челябинске. Совсем скоро при поддержке Русской медной компании львенок вместе с леопардом Евой отправятся на родину — в африканский заповедник.

Ребят очень тронула история львенка Симбы Фото: пресс-служба РМК

Такое замечательное событие решили поддержать конкурсом рисунков #СИМБАЛЕТИТДОМОЙ. Всего на конкурс прислали больше 200 работ со всей страны. Рисунок победителя станет эскизом для художников-граффитистов, которые украсят портретом Симбы одно из городских пространств. Воспитанники Центра помощи детям Карабаша стали призерами всей группой. Подарком для них стала поездка к царю зверей в гости. Ребят встретил зоозащитник Карен Даллакян. Он рассказал историю Симбы, о том, что он пострадал из-за жестокости людей, и что скоро поедет на родину. Ребята отлично знают, что родина львенка — Африка.

Карен Даллакян рассказал детям о животных приюта Фото: пресс-служба РМК

— Похож на Симбу, которого вы рисовали?, — спросил ветеринар ребят.

А те ему дружно ответили, что очень. Дети рассказали, что на своих портретах рисовали Симбу на фоне леса, когда ярко светит солнце. Карен Даллакян провел для ребят экскурсию по приюту, а после провел традиционный «Урок добра». На память им останутся фотографии с львенком.

— История Симбы поможет ребятам понять, что нельзя обижать слабых. И наши дети вырастут лучше, — говорит директор благотворительного фонда РМК Александра Теплякова. — Подарки за участие в конкурсе мы вручали по всей России: съездили в коррекционный дом-интернат в Новосибирске, другим — пересылали по почте.

Совсем скоро Симба вместе с леопардом Евой улетят в Африку Фото: пресс-служба РМК

Совсем скоро Симба вместе со своей напарницей — леопардом Евой — отправятся в Танзанию. Как сказал Карен Даллакян, настроение чемоданное.

— Контейнеры готовы к перевозке, все оплачено. Расходы на себя полностью взяла РМК. Осталось получить маленькую бумажку, — сказал зоозащитник.

В Африке Симба будет жить в Центре реабилитации диких животных, для Евы там тоже готов вольер.