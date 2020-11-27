Елена Малышева позвала на программу: девочке из Челябинской области снимут железный корсет для головы

София Лебедева уехала в Москву на операцию Фото: Валентина ВАГАНОВА

Популярный ТикТок-блогер из Златоуста София Лебедева, которой пришлось жить со специальным корсетом для головы, уехала на важную операцию в Москву. Столичные хирурги снимут ей дистраткор — аппарат для вытягивания костей черепа — прим. авт.). Конструкцию ей пришлось носить из-за редкого генетического заболевания.

Верх аппарата держался на струнах, цепляющихся за кости. Вес у конструкции приличный, поэтому когда врач объявил решение снять часть корсета, радости Софии не было предела.

— Когда сняли верхнюю часть, София сразу в шее почувствовала облегчение, — рассказывает мама девочки Елена. — Доктор пошел ей навстречу, чтобы она впервые за полгода нормально поспала. И она действительно спала блаженным сном.

Сейчас из головы и челюсти Софии торчат шурупы, которые должны убрать. Дату операции назначат после прохождения КТ на следующей неделе.

— Сама операция вынимания дистрактора из внутренней части головы — это же разрез от уха до уха. Достаточно серьезная операция много кровопотери. Не все дети выдерживают. И София, взвесив «за» и «против» должна принять решение, — поделилась мама Софии Лебедевой.

Однако на этом испытания не закончатся. У девочки еще есть проблемы с челюстью, и потом она с мамой будут искать челюстное-лицевого хирурга.

Кстати, Софию на передачу «Жить здорово» пригласила Елена Малышева.

— Редактор очень нас просила, но мы не можем выходить из отделения из-за коронавируса. Сейчас у нас на первом месте операция, а потом посмотрим, — говорит Елена.

Кстати, когда «Комсомолка» рассказала историю Софии в ТикТоке у нее было 300 тысяч подписчиков, сейчас их количество выросло до полумиллиона.

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