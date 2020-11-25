Развитие туризма в Челябинской области поддержит окружающую среду

Новый национальный парк "Зигальга" недавно отметил год. Фото: пресс-служба НП "Таганай".

Зеленая тема: Челябинская область завершает работу по созданию региональной системы мониторинга атмосферного воздуха в рамках реализации национального проекта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

— Число стационарных постов мониторинга в Челябинске до конца года вырастет в два раза — до 18. Помимо этого, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы разрабатываем так называемую сигнальную систему, которая предполагает монтаж датчиков вокруг промышленных предприятий Челябинска. Она будет завязан с единой системой, куда приходят данные с наших постов, постов Гидромета, Роспотребнадзора, данные мониторинговых систем предприятий. В будущем году эта система превратиться в некую онлайн-карту, доступную жителям Челябинской области. Министерству экологии система нужна для того, чтобы понимать, где происходит загрязнение, как оно распространяется, как его можно предотвратить.

Большой работой сбора, обработки, анализа данных займется вновь создаваемый Центр экологического мониторинга. Он разместится в здании по адресу ул. Калинина, 21 в Челябинске. Отроется Центр в конце 2020 года. Пока работать будет в тестовом режиме. Центр будет принимать не только данные с постов экологического мониторинга, но и данные сигнальной системы. На основании этих оперативных данных в район загрязнения можно будет отправить передвижную экологическую лабораторию. Чем оперативнее мы оценим зону выбросов, те больше у нас возможностей привлечь к ответственности виновника загрязнения, чтобы доказать его вину.

В России нет аналогов подобных комплексных систем. Мы же, повторюсь, реализуем поручение губернатора о том, что картина по экологической обстановке должна быть комплексной, прозрачной и доступной жителям.

ВКЛЮЧИТЕ ПЫЛЕСОСЫ!

— Сейчас, в безветрие, за окнами горожан висит дымка. Это — выбросы промпредприятий? Дорожная пыль?

— Не нужно все путать со смогом: не всякий прогноз неблагоприятных метеоусловий есть гарантия выбросов. В этом году Гидрометцентр очень часто объявлял режим неблагоприятных метеоусловий, когда воцаряется безветрие, но дни реального смога были крайне редкими. Вы сравните ситуацию, например, с 2017-18 гг, когда неделями в Челябинске именно из-за смога нечем было дышать, с нынешней. Будучи общественником в те годы, я получал тысячи жалоб от челябинцев. Сейчас, по поручению губернатора, мы максимально открыты для южноуральцев. Министерство экологии присутствует во всех соцсетях, есть телефоны. Обращений стало меньше: ситуация меняется. Да, как всегда, нам бы хотелось изменить ситуацию. Но колоссальная работа уже проведена. И в пределах пять лет будет сделано еще больше.

Что касается дымки, на которую жаловались челябинцы в минувшие выходные, — это — дорожная пыль. Из-за недобросовестной работы подрядных организаций по содержанию улично-дорожной сети тонны пыли скоплены на проезжей части, в прилотковой части дороги, на тротуарах. И я виду невыполнение поручения главы региона, который недавно акцентировал внимание подрядчиков именно на уборке дорог — механическим способом, с привлечением дворников, уборке оперативной!

Министерство экологии Челябинской области вынесло предостережение администрации Челябинска за некачественную уборку от пыли улично-дорожной сети. Мэрия отвечает за действия подрядных организаций.

Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработало с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц. Необходимо в период НМУ привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку. В период НМУ, минэкологии круглосуточно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Одной из основных причин загрязнения воздуха в эти дни является пыль на автомобильных дорогах. Пылевое облако стояло на высоте четвертого — пятого этажей!

— Но мы видим коричневую ленту выбросов на горизонте над трубами предприятий…

— Да, видим. Но это же — промзона! Предприятия работают, у них есть разрешенные нормативы выбросов. Главное, чтобы выбросы не доходили до жилой зоны. Мы ждем квот на выбросы промпредприятий, которые отпустят нам федеральные власти. Они разработаны, ждем действия со стороны Минприроды России. В рамках нацпроекта они определяются для 12 городов страны. В списке, напомним, Челябинск и Магнитогорск.

Всем нам хочется большего. Но давайте помнить, что экологией Челябинска в этом плане мы не занимались десятилетия!

Бережное отношение к природе нужно воспитывать с детства. Фото: пресс-служба НП "Таганай".

ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ НЕ УЙТИ

— По инициативе губернатора с предприятиями Челябинска и области заключаются дополнительные соглашения по снижению экологической нагрузки. Например, «Мечел» подписал документ, по которому в течение ближайших лет закроет два из трех технологических прудов, принимающих промышленные стоки. Уровень сброса в третий пруд существенно сократится. Еще одна инициатива губернатора — решение проблемы рыжего дыма: согласно достигнутым договоренностям, этот вопрос предприятие решит. На ЧТПЗ внедрена уникальная система очистки воды — до состояния дистиллированной, внедряется ее оборотный цикл. Предприятие прекратит сбросы в озеро Шелюгино. То есть, по инициативе губернатора идет системная работа с промышленными загрязнителями. Эти соглашения чем хороши для нас, жителей?

— Во-первых, они разработаны параллельно с требованиями федеральных ведомств; это — совершенно иные требования. Сначала по требованию президента предприятия в 12 городах региона с использованием лучших доступных технологий должны были снизить объемы выбросов на 22 %. Но Алексей Леонидович сразу сказал: мало! Потому и заключались с предприятиями дополнительные соглашения, в том числе, с корректировкой сроков выполнения задач, поставленных в этих соглашениях на несколько лет. Кроме того, прописаны дополнительные мероприятия, например, по водоочистке, или — по модернизации плавильных печей.

Алексей Текслер участвовал в запуске нового экологического объекта ЧТПЗ. Комплекс AQA Кристалл - один из этапов экологического соглашения в сфере окружающей среды. Фото: gubernator74.ru

Более того, соглашения заключены с предприятиями по всей области: в Златоусте, Аше, Карабаше и пр. В документах есть пункты об озеленении территорий вокруг заводов, соглашения по благоустройству территорий. Например, радиозавод в Кыштыме на озере Увильды, которое является памятником природы, полностью меняют старую угольную котельную в детском оздоровительном лагере на газовую. И это тоже мероприятие в рамках дополнительного соглашения, заключенного по инициативе губернатора.

— А как промышленники относятся к допсоглашениям? Явно, они их не ждали. Более того, это затратно и непрофильно. Но ситуация сложилась так, что им говорят: «Надо»…

— Конечно, они этих соглашений не ждали. Но они понимают: иначе не будет. И позиция губернатора совпадает с позицией федеральной власти. И если они противятся, появляется много вопросов. Каждому заключенному соглашению предшествует долгий этап обсуждений. Считаются финансовые затраты, составляются планы. Но и в пандемию ни одно предприятие не отказалось от согласованных планов.

— Но одно дело — заключить соглашение, иное дело — выполнять. Кто контролирует действия промышленников?

— По поручению губернатора этим занимается минэкологии. Выезжаем часто, сверяем планы, контролируем выполненное. Каждый этап отслеживаем сами. Вся информация поступает на федеральный уровень.

— Та системная работа, которая выстраивается в Челябинской области с предприятиями, завязана на работе с населением. Как сейчас минэкологии ведет диалог с жителями области?

— Приведу пример. Будучи общественником, еще недавно я находился «по другую сторону баррикад». И в прошлом составе минэкологии не было открытых данных о НМУ, о выбросах, о складывающейся ситуации, о действиях министерства. Сейчас — ровно наоборот. Мы есть во всех соцсетях, мы все обращения отдаем в проработку специалистам. Главное — не допустить информационного вакуума. Мои слова можно интерпретировать по-разному, но я предлагаю комплексно оценить все, что будет сделано через пять лет.

РАЗУМНЫЙ БАЛАНС

— Новому биосферному резервату, Зигальге, исполнился год. Что за это время произошло в жизни биосферного резервата? Есть ли туристы?

— Да, туристы есть. Работу курирует национальный парк «Таганай». С помощью средств федерального бюджета очерчены границы биорезервата, прокладываются экотропы, появился живописный подвесной мост над рекой. Парк создан для экотуристов. Во всем мире экотуризм занимает 25 % в сфере путешествий, это — колоссальная цифра.

Позиция губернатора: Челябинская область обладает колоссальными ресурсами для развития экотуризма, важно грамотно подойти к вопросу. От присутствия людей экология страдать не должна. Значит, как и в вопросе с экологическими программами предприятий, которые они проводят на основе наилучших доступных технологий, нужно применять и в развитии индустрии туризма те же принципы — доступные, но наилучшие.

Кстати, готовы планы пожаротушения для двух национальных парков – «Таганай» и «Зигальга». Документы согласованы с региональными МЧС, Управлением лесами, пожарными отрядами и властями прилегающих территорий.

Пресс-служба национального парка «Таганай» отчиталась, что в грядущем пожароопасном сезоне защищать территории парков готовы три собственных лесопожарных формирования. Сотрудники «Таганая» уже прошли соответствующую подготовку, их коллеги из «Зигальги» отправятся на обучение зимой.

Новая пожарная техника - на страже национальных парков. Фото: пресс-служба национального парка "Таганай".

— Еще одно поручение губернатора — развитие туристического кластера «Горный». В Златоусте на средства федерального гранта будет обустроен памятник природы — гора Косотур, расположенная в центре города. Что это — развитие туристического бизнеса или сохранение уникальной экосистемы?

— Важен комплексный подход. За развитие регионального туризма отвечает минэкономразвития, и мы с коллегами, конечно, работаем. Нужен баланс, повторю точку зрения губернатора. У нас есть большие программы по Тюлюку, по реке Ай. Наши особо охраняемые природные территории должны быть доступны туристам, но потоки путешественников должны регулироваться. А вырученные средства — расходоваться на поддержание экосистемы, на ее охрану.

В Златоусте, на горе Косотур, появится современный туристический маршрут. Фото: pravmin74.ru

— На контроле губернатора - рекультивация салки в Челябинске. Все идет по плану?

— Да. В 2021 году мы получим на месте мусорного кургана большой зеленый холм. Готовятся документы по рекультивации свалок в других городах региона, чтобы войти в федеральную программу и получить на важную работу федеральные средства.