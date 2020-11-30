При коронавирусе обоняние пропадает напрочь. Фото: Евгения ГУСЕВА

При коронавирусе у людей часто пропадает обоняние. Однако аносмия — так в медицине называют состояние, когда человек не улавливает запахи — является симптомом и других заболеваний. Мы узнали у главного внештатного оториноларинголога Минздрава Челябинской области Ильи Скирпичникова, стоит ли подозревать у себя COVID-19, если заложило нос, и через какое время ароматы вернутся в жизнь пациента после встречи с коварной инфекцией.

ДЫШАТЬ, НО НЕ ЧУВСТВОВАТЬ

— Потеря обоняния у пациентов, помимо коронавируса, может быть при хронических заболеваниях носа, синуситах, ОРЗ, в общем-то, при любом отеке слизистой носа, а также при опухолях определенной области мозга, — рассказал Илья Скирпичников. — Из самых распространенных хронических заболеваний — полипозный гнойный синусит, когда образования (полипы) в носу просто механически перекрывают носовые ходы: поток воздуха не может пройти через обонятельную щель, соответственно, раздражения рецепторов не происходит, и обонятельный рефлекс не срабатывает. Бывает, что при вирусных инфекциях повреждаются нервные окончания обонятельных рецепторов, и тогда потеря обоняния может быть необратимой.

Врач говорит, что коронавирус может протекать как обычная вирусная инфекция. Считается, что у большинства пациентов она начинается именно с потери обоняния на фоне относительно удовлетворительного общего состояния.

— Чаще всего у человека при коронавирусе носовое дыхание сохранено, а обоняние вдруг раз и выключили. Причем полностью исчезают абсолютно все запахи, — говорит Илья Скирпичников. — Тогда как при вирусной инфекции сначала страдает общее состояние, а обоняние пропадает не полностью, если мы не говорим о поражении нервных ольфакторных рецепторов.

Говоря простым языком, при ОРВИ нос не улавливает запахи из-за отека слизистой, но сосудосуживающими каплями ситуацию можно частично или полностью исправить. Эффект зависит от степени поражения.

НЕЖНЫЕ ЗАПАХИ ОПАЗДЫВАЮТ

По словам главного оториноларинголога Челябинской области, после коронавируса обоняние восстанавливается очень долго — от одного до трех-четырех месяцев. В случае ОРВИ наслаждаться ароматами можно, как правило, уже через 10-14 дней, если не поражены именно нервные окончания.

Резкие запахи, как правило, возвращаются в жизнь пациентов быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переболевшие коронавирусом пациенты отмечают, что после тотальной потери обоняния, запахи в их жизнь возвращаются постепенно. Резкие запахи — одними из первых. Врач говорит, что это вероятнее всего это зависит от уровня повреждения.

— Рецепторы расположены не по линейке, — объяснил Илья Скирпичников. — На одном уровне расположены отвечающие за одни виды запахов, на другом — за другие. В зависимости от сохранения воспаления, мы можем не воспринимать одни, но ощущать другие. Мы наиболее чувствительны к резким запахам, которые природой распознаются как запахи опасности (дым, гарь, неприятные ароматы). Они пропадают последними и возникают первыми. А более нежные и приятные запахи возвращаются позже.

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