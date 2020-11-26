Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 ноября 2020: мэрия без корпоратива, доплаты патологоанатомам, открытие больницы после взрыва

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области растет не только число заболевших, но и количество умерших. Сегодня очередной антирекорд — 10 погибших. На ранее утро 27 ноября минздрав зарегистрировал 252 новых случая заражения. COVID-19 подтвердили 25 558 у жителей региона.

Выросло и число выписанных пациентов — 98 за сутки. С начала пандемии коронавирус смогли победить 16 748 южноуральцев. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 ноября 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Итак, за сутки умерли 10 пациентов, зараженных новой инфекцией.

У пяти погибших COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 59 лет: сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, аорты;

— пациент, 63 года: атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 60 лет: хроническая обстуктивная болеешь легких, сахарный диабет;

— пациентка, 73 года: сахарный диабет с поражением почек, хроническая почечная недостаточность;

— пациент, 53 года: лимфома Ходжкина.

Еще у пятерых коронавирус стал основной причиной смерти: мужчины 70, 83 и 94 лет, женщины 61 и 62 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Тайные корпоративы

Жители Челябинской области не готовы отказываться от праздника из-за пандемии. Некоторые даже хотят устроить корпоративы тайно. Однако министр здравоохранения Челябинской области Юрия Семенов настоятельно просит воздержаться от вечеринок. Ведь именно на подобных мероприятиях есть высочайший риск заразиться.

— Мы призываем и просим всех, кто считает, что опасности нет, вируса нет, проявляет ковидный нигилизм, прислушаться к рекомендациям областного штаба, министерства здравоохранения Челябинской области, мировой общественности, медицине. Опасность есть, она никуда не делась, — прокомментировал Юрий Семенов.

Мэрия тоже без праздника

Чтоб вам не было обидно, рассказываем: у чиновников городской администрации не будет новогоднего корпоратива.

— Требования по ограничениям одинаковы для всех, и для нас в том числе, — рассказала Наталья Котова.

Напомним, в области ввели новые ограничения, согласно которым рестораны, кафе и бары не могут принимать клиентов в ночное время и устраивать дискотеки.

Что делать, если долго не приезжает скорая

Челябинцы не перестают жаловаться на долгое ожидание медпомощи. Поэтому министра здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, что нужно делать в таком случае.

— Первое, что нужно сделать — еще раз позвонить в медицинскую организацию, которую вы обращались, напомнить о себе, сказать, что был вызов, была запись, но почему-то никто не пришел. Второе — постараться дозвониться до администрации медицинского учреждения, это первый уровень, где должны решить этот вопрос. Если этого не происходит, тогда звоните на горячую линию министерства здравоохранения, — объяснил министр.

Операторы горячей линии минздрава круглосуточно принимают звонки по номеру: 8 (351) 240-15-16.

Доплаты патологоанатомам и вертолетными бригадам

С ноября в силу вступает новое постановление правительства о ковидных выплатах врачам. По новым правилам, доплату за работу с коронавирсными больными теперь будут получить патологоанатомы и сотрудники центров медицины катастроф.

Для врачей «красной зоны» мало что изменится, а вот остальные специалисты потеряют в деньгах. Дело в том, что размер выплаты будет зависеть от количества отработанных смен.

— Что касается амбулаторного звена, там порядок оплаты будет тот же, если в течение смены врач столкнулся с пациентом с коронавирусной инфекцией, то конечно он тоже войдет в группу, кому будет производиться оплата. Тоже самое по работником скорой помощи, — отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

От коронавируса умерла медсестра

В еткульской районной больнице от коронавируса умерла медсестра Марина Косенко. Она более 30 лет трудилась в сфере здравоохранения. А в последние годы жизни работала в детской консультации. В региональном Минздраве выразили соболезнования.

Отремонтировали больницу, где рванул кислород

В Челябинске закончили основной ремонт горбольницы №2, где 31 октября взорвалась кислородная станция. С 26 ноября в медучреждении начали прием кардиологического и терапевтического профиля.

Напомним, губернатор Алексей Текслер распорядился закончить работы в кратчайшие сроки. В здании существенно было повреждено остекление и внутренние помещения. Главврач Ольга Поздеева заверила, что ремонт сделан на совесть.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 ноября 2020.

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