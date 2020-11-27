Школы и садики: как Челябинская область работает в нацпроектах в сфере образования

В этом году в Магнитогорске открылась новая школа. И в Челябинске. И в Ново-Казанцево. Фото: gubernator74.ru

Нынешний год для сферы образования Челябинской области выдался нелегким. Национальные проекты, в которых участвует министерство, ставит большие задачи, определены сроки реализации. С другой стороны, пандемия коронавируса преподнесла массу испытаний и заставила принимать нетривиальные решения. Чего стоит весенняя удаленка в школах, колледжах и вузах региона! Или — виртуальные каникулы.

О ДИСТАНТЕ

— Елена Александровна, сейчас все школы региона учатся очно. Губернатор Алексей Текслер своим распоряжением продлил на неделю осенние семидневные каникулы, чтобы развести потоки детей. Как сейчас перспектива проглядывается: будет ли дистант?

— Очень правильное было решение о продлении каникул, принятое губернатором. И правильным оно было с точки зрения сроков. Школам была дана возможность внести изменения в календарные графики и удлинить каникулы до двух недель. И многие школы в зависимости от той ситуации, которая складывалась с заболеваемостью сотрудников, приняли решение — или уйти на каникулы раньше, или продлить их время по окончании недельного срока осеннего отдыха. И у нас в итоге больше четырех недель школы в «плавающем режиме» находились на каникулах. И это очень хорошо сказалось на снижении уровня заболеваемости сотрудников.

Если говорить о нынешней ситуации, а мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию по всем категориям сотрудников, сейчас примерно около 7 % заболеваемость. Чуть повыше уровень заболеваемости среди административных работников — заместителей директоров. Это понятно: чаще других они контактируют со всеми — с учителями, с родителями, со школьниками. На них потоки пересекаются очень активно.

Чуть пониже уровень заболеваемости среди технического, вспомогательного, персонала. Они прошли пик, отболев в октябре, и сейчас вышли на работу.

Что такое 7,5 % от общего количества работников системы образования? Это очень небольшой процент, в котором, кроме ОРВИ, или, не дай Бог ковидом, в котором, в том числе, значатся те, кто проходит плановое лечение. Или сидит на больничном из-за болеющих детей. 7,5 % не препятствуют тому, чтобы учиться в штатном очном режиме.

Дважды в неделю текущая ситуация обсуждается с губернатором, с первым заместителем губернатора Ириной Альфредовной Гехт, и пока мне предполагается, что мы не будем переходить на дистанционный режим работы образовательных учреждений.

Очное обучение - приоритет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за коронавируса в Челябинской области не закрыто ни одного класса. По ОРВИ — 25 классов. Но это немного, ведь в регионе более 20 тысяч классов.

Это же еще позиция губернатора — приоритет очного обучения, возможности общения педагогов с учениками.

ПРИВЫКЛИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ

— Как школы региона приспособились к тем условиям, которые были определены до 1 сентября: разделению потоков, постоянной дезинфекции, термометрии, определенному графику питания?

— Выполнение всех требований, принятых 30 июня в отношении учебного процесса, жестко контролируется. Они действуют до 1 января, но мы предполагаем, что, скорее всего, они будут продлены на весь учебный год. Очень важно, чтобы у классов было разное время начало учебного дня, чтобы были разведены потоки детей, чтобы ребята учились, за исключением некоторых предметов, требующих оборудования, в своих классах. В столовых минимизированы пересечения коллективов. Сейчас вся «началка» получает бесплатное горячее питание, и многие школы устраивают трапезу во время урока, задерживаясь немного после окончания занятий. И, конечно, моем, моем, моем.

— Родители с пониманием относятся к новым правилам?

— В целом, да. Поток жалоб был в начале года, когда мы все пристраивались к переменам. Сейчас все нормально. В основном, всех волнует вопрос — переведут ли детей на дистант или нет. Кто-то очень хочет, чтобы ребенок был дома и учился удаленно, и риски заболевания, тем самым, снизятся. Но ведь открыто все, и система образования — это только одна из «точек» пересечения потоков. Если детей оставить дома, нужно, чтобы и педагоги были дома. И родители, ведь за детьми нужно присматривать.

Но большинство все же за очное обучение.

— Вы заговорили о горячем питании, бесплатном, для начальной школы. Справляется регион с выполнением поручения президента страны?

— Да. И тема — на контроле губернатора. Я напомню, что по поручению президента с 1 сентября все ученики младших классов получают горячие завтраки. На исполнение задачи выделено более 755 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В Челябинской области питание получают 184 тыс школьников.

Система отлажена, губернатор контролирует вопрос. У нас есть еженедельные совещания в регионе, еженедельно совещания проводит первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Все задачи по обновлению оборудования пищеблоков мы решили. В некоторых школах мы на 100 % заменили оборудование, и теперь анализируем, что же нужно сделать еще, чтобы поддерживать пищеблоки на высоком уровне.

— У нас была замечательная региональная программа «Школьное молоко»…

— Почему — была? Она есть, продолжается, и мы формируем дополнительные потребности. В начале учебного года губернатор распорядился пролонгировать ее.

НОВЫЙ ГОД БУДЕТ. В КЛАССЕ

— В этом году отменены все массовые мероприятия в школах. А что же с Новым годом? Не будет ни елки, ни Деда Мороза, ни новогоднего бала?

— Традиционно мы привыкли к большим новогодним праздникам. Праздник будет. Но он пройдет камерно — в группе, в классе. И, конечно, без участия приглашенных гостей. И родителей должно быть по минимуму. Видео праздника можно выложить на сайте школы, в родительских чатах.

Новогодний праздник будет. По классам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

— У нас был в этом году хороший способ организации выпускного бала в режиме онлайн.

— И не только. Онлайн работали школьные лагеря летом и осенью.

— Просматриваются ли перспективы ЕГЭ или ОГЭ?

— Рано говорить. Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов, которое должно было пройти 2 декабря этого года, перенесли. Причина — в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. По данным пресс-службы Рособрнадзора, сочинение состоится не ранее, чем 5 апреля 2021 года.

Кстати, наши ребята расстроились. Потому что готовились. Потому что с учетом ненапряженной эпидситуации в регионе могли бы его написать и 2 декабря.

ДВЕНАДЦАТЬ ПЛЮС ТРИ

— Система образования Челябинской области участвует в нескольких национальных проектах: «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Наука». Конечно, нам, жителям, видны осязаемые результаты работы в нацпроектах — детсады и школы. Сколько садиков и школ будет построено на Южном Урале?

— Двенадцать новых детсадов: пять строится и семь — выкупается. Достаточно большое количество мест — более 2,5 тысяч. Построим три школы. Все — в новых микрорайонах Челябинска, Копейска, в Сосновском районе. Школы — в микрорайоне «Парковый» в Челябинске, в Магнитогорске и в селе Ново-Казанцево.

12 детских садов появится в Челябинской области в 2020 году. Фото: gubernator74.ru

— Строящиеся объекты соответствуют новым образовательным стандартам и требованиям?

— Естественно. Иначе сами проекты не прошли бы государственную экспертизу. У нас идет онлайн наблюдение за стройкой — в открытом доступе, на сайте министерства образования региона. Рисков мы не видим, вопрос строек курирует министерство строительства. Губернатор держит на постоянном контроле тему, особенно в части возведения детских садов и школ. Главой региона сформулированы предложения на ближайшую перспективу. В том числе, есть проекты и по созданию новых мест в школах с участием концессии. Сейчас эта тема активно обсуждается и на уровне правительства РФ. А мы всегда активно участвуем во всех «пилотах», во всех апробациях. Алексей Леонидович сформулировал задачи, мы их сейчас отрабатываем.

— Если говорить о системе дополнительного образования, чем сегодня область может похвастаться?

— Может похвастаться. Очень долго система дополнительного образования финансировалась по остаточному принципу. Потому что это исключительно муниципальные полномочия. Останутся в бюджете средства — отлично; не останутся — ну, что ж.

Сейчас изменилась политика государства в отношении системы дополнительного образования, в отношении полезной занятости детей. Концепции и программы патриотического воспитания — сейчас все это есть. В закон «Об образовании» РФ введена новая норма, и со следующего года у всех образовательных организаций — в школах, средних профессиональных образовательных организациях должны быть программы воспитания. Это, в том числе, работает и на систему дополнительного образования. Потому что без этого ресурса мы не можем качественно охватить все стороны, связанные с развитием ребенка, с его воспитанием.

И отдельно появляется в рамках национальных проектов, после внесенных летом главной государства корректив в 474 Указ «О национальных целях», совершенно новый проект «Патриотическое воспитание граждан». С одной стороны, понятно, что именно образование станет основным локомотивом. Но ведь говорится не только об обучающихся — обо всех возрастных категориях. Но появится он в рамках национального проекта «Образование».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru