Декретный отпуск становится площадкой профессионального старта

Декретный отпуск может стать поворотной точкой в будущей карьере мамы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отпуск по уходу за ребенком — это, конечно, прежде всего забота о малыше. В первый год жизни ребенка мама должна быть рядом обязательно. Как подрастет дитя, можно подумать о профессиональном росте или получении новой специальности.

Эта возможность предоставлена региональным проектом «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография». Отвечает за карьеру матерей Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

Трехмесячные курсы повышения квалификации или переобучения для слушательниц, мам в декретном отпуске по уходу за ребенком от 0 до 3 лет и для безработных мам, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет, бесплатны. А мамам без работы на время обучения еще и стипендию платят.

ТОЧЕЧНО. С КАЖДОЙ КУРСИСТКОЙ

Перед Главным управлением по труду и занятости Челябинской области стояла ответственная задача: провести анкетирование мам, отобрать желающих переобучиться или повысить профессиональную квалификацию, и индивидуально подобрать слушательницам курс с учетом их интересов и ситуации на местном рынке труда. Бывало так, что эксперты Главного управления «корректировали» планы женщин.

По словам начальника ГУ по труду и занятости Челябинской области Владислава Смирнова, обучению предшествовало анкетирование женщин в декрете и безработных мам, воспитывающих детей от 0 до 3 лет. Обработано 8 576 анкет. По результатам, 1066 женщин проявили очень активную заинтересованность в получении новой профессии или повышении квалификации.

Но важно было подгадать срок завершения декретного отпуска и выход мамочки на работу. В противном случае навыки бы терялись и женщина не была бы конкурентной на рынке труда.

В результате бесплатно обучили 557 человек, это больше первоначального задания на 19%. Расчетный срок переобучения — три месяца. Цена вопроса для бюджета — 46300 руб. на одного слушателя. Не у всякой мамы есть такая лишняя сумма! В программе участвовали 85 образовательных организаций — государственных и частных. Главное требование — лицензия на право образовательной деятельности.

Обучение велось по 75 профессиям.

— Самое важное, что 24 слушательницы обучились или повысили квалификацию по медицинскому профилю, — говорит Владислав Смирнов. — Это такие специальности, как «сестринское дело» и «лечебное дело».

Наиболее популярными среди остальных направлений стали повышение квалификации бухгалтеров; государственные, муниципальные, корпоративные закупки. Чрезвычайно востребованным оказалось направление «Дефектология». Были воспитатели, закройщики, кадровики. Как подчеркнул Смирнов, кадровой работе обучилась 71 слушательница. Профессия достаточно дефицитная для рынка труда Челябинской области в последние годы. Учились мамы по специальности «оператор ЭВМ со знанием бухгалтерии 1С».

Смирнов отмечает высокую заинтересованность и взаимодействие с местными органами власти в решении важного вопроса переобучения мам — в предоставлении ясельных мест для детей слушательниц курсов.

БОЛЬШЕ ТРЕТИ МАМ УЖЕ НАШЛИ РАБОТУ

На начало ноября из 557 всех обучившихся женщин 201 уже заявила о своем трудоустройстве (это 36%). Мониторинг трудоустройства мамочек оговорен

Рострудом. Работу должны найти не менее 70% курсисток. Мониторинг каждой истории специалистами службы занятости будет идти в течение года по окончании образовательной программы.

По словам Владислава Смирнова, сейчас на рынке труда Челябинской области наблюдается активность, не характерная для аналогичного периода в прошлом году. В региональном банке вакансий вариантов трудоустройства больше на 36%. И ровно на 60% больше по отношению к началу года. Работу найти можно!

В подготовке новоиспеченных специалистов из числа мам эксперты ориентировались на их универсальность: они могут работать по найму, как индивидуальные предприниматели и в качестве самозанятых.

Куда обратиться мамочкам, чтобы стать слушательницами курсов по переподготовке и повышению квалификации? В службу занятости по месту жительства. Пакет документов нужен минимальный: паспорт, документ об образовании, справка о наличии ребенка. Сейчас на федеральном уровне корректируются параметры проекта на 2021 год.

А желающие стать курсистками в Челябинской области уже есть. Еще бы: получить новые, востребованные знания и изменить свою профессиональную траекторию или шагнуть на ступеньку выше — это отлично!

КСТАТИ

Как еще поддерживают семьи с детьми в Челябинской области

За счет федерального бюджета выплачивается пособие по рождению первого ребенка. Величина пособия соотносится с величиной прожиточного минимума, который устанавливается в регионе. Критерий нуждаемости для получения пособия: доход на каждого члена семьи должен быть ниже двух прожиточных минимумов, или менее 22 тыс. руб. на человека.

В Челябинской области уже направлено на выплаты более 2 млрд руб., получателей — около 19 тыс. человек.

Вторая мера поддержки семей с детьми — пособие по рождению третьего или последующего ребенка. Это совместные обязательства в финансировании регионального и федерального бюджетов. Сумма выплат также соответствует прожиточному минимуму, установленному в регионе. Более 1,5 млрд руб. направлено на выплаты. Получателей — 8,5 тыс. человек.

Серьезное новое пособие на детей от 3 до 7 лет назначается с учетом критерия нуждаемости семьи в один прожиточный минимум, или 10,5 тыс. руб.

Еще одна мера поддержки, чрезвычайно востребованная, — региональный материнский капитал для семей, в которых рождается третий или последующий ребенок. В этом году по решению губернатора размер регионального маткапитала увеличен фактически вдвое — до 100 тыс. руб. и значительно, также по решению губернатора, расширен список направлений расходования.

Среди них — покупка садовых и дачных участков, газификация, подводка инженерных коммуникаций к частному жилому дому.

В этом году региональным маткапиталом в Челябинской области, по данным министерства социальных отношений, уже воспользовалось более 1,3 тыс. семей. За весь прошлый год — 700 семей.

Как сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, по поручению главы региона сейчас прорабатываются новые направления приложения маткапитала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Текслер — о благородном труде матерей на церемонии вручения государственных и областных наград. Пять многодетных мам Челябинской области наградили знаком отличия «Материнская слава III степени».

— Очень символично, что церемония проходит накануне замечательного праздника — Дня матери. Он состоится 29 ноября. Материнский труд — это работа, которая не прекращается ни на минуту. На ваших плечах лежит воспитание будущих поколений, вы храните семейные традиции и нравственные основы нашего общества. Любовь и забота матерей делают нас сильнее, помогают преодолевать невзгоды, верить в себя, идти вперед. Пусть ваши дети и внуки тоже добиваются больших успехов и получают высокие государственные награды. Уверен, так и будет. Мы гордимся вами.