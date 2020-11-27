В новый год без долгов: удобными сервисами «Новатэк-Челябинск» пользуются уже более 160 тысяч южноуральцев

«Новатэк-Челябинск» сегодня старается делать свои сервисы максимально комфортными и доступными.

Сегодняшние режимы ограничений, санитарные нормы - все это заставляет людей искать и находить наиболее оптимальные и безопасные способы взаимодействия, в том числе и с поставщиками коммунальных услуг. Собственники жилья в многоквартирных домах, частном секторе нередко задаются вопросами: как уйти от бумажной волокиты с квитанциями, где можно получить грамотную консультацию о передаче показаний приборов учета, оплатить счета не выходя из дома или проводить онлайн операции?

Для справки: 40 тысяч абонентов «Новатэк-Челябинск» пользуются «Мобильным приложением», перейдя на электронные квитанции. В общей сложности интернет-сервисы компании используют свыше 160 тысяч клиентов. За шесть лет 80 тысяч абонентов отказались от доставки бумажных квитанций.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ

Начальник управления по работе с населением компании «Новатэк-Челябинск» Вера Мосеева в рамках онлайн-конференции «В новый год без долгов» в Челябинском представительстве издательского дома «Комсомольская правда» рассказала, что в этом году специалисты компании делают больший упор на информирование населения:

— Через телефонные звонки, интернет-сообщения, посредством распространения печатной продукции мы информируем потребителей о различных способах передачи показаний и оплаты за газ. Личный кабинет, мобильное приложение. На сайте «Новатэк-Челябинск» показания можно передать без регистрации, зайдя по ссылке «Передать показания приборов учета». Здесь же в режиме онлайн можно заключить договор на поставку газа.

На сайте есть полный список номеров телефонов абонентских участков, расположенных по всей территории области. Это еще один дополнительный механизм связи с абонентами. А для еще большего удобства в контакт-центре работает автоинформатор. При необходимости всегда можно позвонить на телефон горячей линии: 8-800-700-8074.

— Если у вас есть пожилые родственники, то вы можете прикрепить их счета к своему счету и помогать оплачивать им коммунальные платежи за потребление газа, других коммунальных услуг, тем самым помогая и поддерживая своих близких, — отметила Вера Мосеева.

По договору с социальными службами, с министерством социальных отношений региона оплата за услуги «Новатэк-Челябинск» проходит автоматически для абонентов, чьи счета привязаны к тем или иным субсидированным выплатам.

«Новатэк-Челябинск» сегодня старается делать свои сервисы максимально комфортными и доступными. Так что есть веские основания, чтобы постараться войти в новый год без долгов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Как решить вопросы с поставщиком газа в режиме онлайн:

— по телефонам абонентских участков и пунктов на сайте;

— в личном кабинете на сайте;

— в мобильном приложении, загрузив в Google Play или App Store (18+);

— через контакт-центр по номерам телефонов: 8-800-700-80-74, (351) 216-10-70, 245-31-01;

— по электронной почте 88007008074@novatek74.ru.