Мощь и сила женщин: губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул особую роль Союза женщин в жизни региона

В Конгресс-холле Челябинска прошли итоговые мероприятия женского форума «Стальное кружево Урала» — URAL IRON LACE 2020. Его провел Союз женщин Челябинской области в связи с празднованием 30-летия организации.

Как объяснили сами организаторы, название «Стальное кружево Урала» несет в себе особый смысл. Кружево — символ женственности и утонченности. Однако, характер у южноуральных женщин сильный и цельный, как сталь.

Специальным гостем мероприятия стала бизнес-тренер, писательниц и общественница Ирины Хакамада. Перед гостями она выступила с лекцией «Лидерство в турбулентное время».

Форум также посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, первый вице-губернатор Ирина Гехт, сенатор Маргарита Павлова, глава регионального Минсоца Ирина Буторина и другие.

В Форуме приняли участие более 100 представительниц женского движения Южного Урала.

Губернатор Алексей Текслер обратился с приветственным словом и подчеркнул особую роль Союза женщин в реализации многих социальных проектов.

— Я на практике не раз убеждался в том, какую мощную силу представляет собой женское движение. Это заметно не только в столице, но и в каждой территории. Союз женщин России, его региональное отделение для правительства области и муниципалитетов — это надежные соратники. Мы вместе решаем вопросы социальной поддержки семей, развития образования, здравоохранения, культуры, в том числе в рамках нацпроектов.

После церемонии открытия состоялось награждение участниц Форума.

А супругу Губернатора наградили уже сами организаторы «Стального кружева» и вручили памятную медаль Союза женщин России. В ответной речи Ирина Текслер выразила уверенность, что женское движение Южного Урала и в дальнейшем будет реализовывать общественные инициативы, и поздравила собравшихся женщин с предстоящим днем матери.

СПРАВКА КП

Союз женщин Челябинской области объединяет 42 отделения в городах и сельских поселениях и более 10 000 членов организации, входит в состав общероссийского движения — Союза женщин России, которое в 2018 году получило статус общественно-государственной организации. Союз занимается защитой прав и интересов женщин, повышением их общественного статуса и роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, расширением возможностей для самореализации женщин, проживающих в сельской местности, а также поддерживает социальные инициативы для реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.