В новый год без долгов: как челябинцам оплатить коммунальные счета «Уралэнергосбыт» и «Новатэк-Челябинск», не выходя из дома

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Сегодняшние режимы ограничений, санитарные нормы, - все это заставляет людей искать и находить наиболее оптимальные и безопасные способы взаимодействия, в том числе, и с поставщиками коммунальных услуг. Собственники жилья в многоквартирных домах, частном секторе сегодня нередко задаются вопросами – как уйти от бумажной «волокиты» с квитанциями, где можно получить грамотную консультацию о передаче показаний приборов учета, оплатить счета, не выходя из дома или другим более оптимальным способом?

В челябинском представительстве Издательского дома «Комсомольская правда» прошла онлайн-конференция, посвященная этим актуальным вопросам. Ее участниками стали директор отдела по работе с клиентами компании «Уралэнергосбыт» Андрей Святых и начальник отдела по работе с населением компании «Новатэк-Челябинск» Вера Моисеева.

ДОСТУПНО И УДОБНО

Директор по работе с клиентами компании «Уралэнергосбыт» Андрей Святых отметил, что вопрос, касающийся работы с должниками коммунальных услуг в этом году более, чем актуален. Так, на территории Челябинской области более 400 тысяч абонентов имеют просроченную задолженность за электрическую энергию. Величина долга – свыше 700 млн рулей. Андрей Святых также напомнил, что «Уралэнергосбыт» исполняет агентские функции по сбыту тепловой энергии в Челябинске, и только в областном центре задолженность за тепловую энергию имеет порядка 190 тысяч абонентов. Общая сумма задолженности свыше 1 млрд. 400 млн рублей. В компании обеспокоены низким уровнем платежей, ведь это может отразиться на надёжности и стабильности энергоснабжения области. Кроме того, с 1 января перестает действовать мораторий на отключение электроэнергии и начисление пени. Суммы долга могут возрасти, а должники остаться без света. Поэтому до конца года важно разобраться с квитанциями и погасить долги. В случае возникновения вопросов клиенты могут обратиться в контакт-центр компании. Кроме того, автоматизирована работа с должниками.

Директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

— Для того, чтобы не допускать роста задолженности, мы активно информируем граждан о способах дистанционного взаимодействия с компанией, о способах онлайн-оплаты, передачи показаний, — словом, предлагаем использовать все возможные удаленные сервисы., — подчеркнул Андрей Святых. — Кроме того, через личный кабинет или интернет-приемную на сайте компании www.uralsbyt.ru гражданин или юридическое лицо могут получить акт сверки, подать необходимые документы, к примеру, для проведения перерасчетов, передачи показаний приборов учета. Все доступно и сделано для удобного дистанционного взаимодействия.

Абонентам напоминают об оплате по телефону, направляют досудебные претензии, в случае бездействия подают иски в суд. В этом году выписано порядка 60 тысяч судебных приказов о взыскании задолженности на сумму около 600 млн рублей.

Было отмечено, что в отношении неплательщиков по исполнительным документам могут применяться различного рода санкции: арест счетов, арест имущества, в том числе, транспортных средств.

СЕРВИСАМИ "НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" ПОЛЬЗУЮТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ 160 ТЫСЯЧ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

Сегодняшние режимы ограничений, санитарные нормы - все это заставляет людей искать и находить наиболее оптимальные и безопасные способы взаимодействия, в том числе и с поставщиками коммунальных услуг. Собственники жилья в многоквартирных домах, частном секторе нередко задаются вопросами: как уйти от бумажной волокиты с квитанциями, где можно получить грамотную консультацию о передаче показаний приборов учета, оплатить счета не выходя из дома или проводить онлайн операции?

Для справки: 40 тысяч абонентов «Новатэк-Челябинск» пользуются «Мобильным приложением», перейдя на электронные квитанции. В общей сложности интернет-сервисы компании используют свыше 160 тысяч клиентов. За шесть лет 80 тысяч абонентов отказались от доставки бумажных квитанций.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ

Начальник управления по работе с населением компании «Новатэк-Челябинск» Вера Мосеева в рамках онлайн-конференции «В новый год без долгов» в Челябинском представительстве издательского дома «Комсомольская правда» рассказала, что в этом году специалисты компании делают больший упор на информирование населения:

— Через телефонные звонки, интернет-сообщения, посредством распространения печатной продукции мы информируем потребителей о различных способах передачи показаний и оплаты за газ. Личный кабинет, мобильное приложение. На сайте «Новатэк-Челябинск» (www.novatek74.ru) показания можно передать без регистрации, зайдя по ссылке «Передать показания приборов учета». Здесь же в режиме онлайн можно заключить договор на поставку газа.

На сайте есть полный список номеров телефонов абонентских участков, расположенных по всей территории области. Это еще один дополнительный механизм связи с абонентами. А для еще большего удобства в контакт-центре работает автоинформатор. При необходимости всегда можно позвонить на телефон горячей линии: 8-800-700-8074.

Начальник управления по работе с населением компании «Новатэк-Челябинск» Вера Мосеева.

— Если у вас есть пожилые родственники, то вы можете прикрепить их счета к своему счету и помогать оплачивать им коммунальные платежи за потребление газа, других коммунальных услуг, тем самым помогая и поддерживая своих близких, — отметила Вера Мосеева.

По договору с социальными службами, с министерством социальных отношений региона оплата за услуги «Новатэк-Челябинск» проходит автоматически для абонентов, чьи счета привязаны к тем или иным субсидированным выплатам.

«Новатэк-Челябинск» сегодня старается делать свои сервисы максимально комфортными и доступными. Так что есть веские основания, чтобы постараться войти в новый год без долгов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Как решить вопросы с поставщиком газа в режиме онлайн:

- по телефонам абонентских участков и пунктов на сайте www.novatek74.ru

- в личном кабинете на сайте www.novatek74.ru

- в мобильном приложении, загрузив в Google Play или App Store

- через контакт-центр по номерам телефонов: 8 800 700 80 74, (351) 216-10-70, 245-31-01

- по электронной почте 88007008074@novatek74.ru

ДОСТАТОЧНО НАЗВАТЬ АДРЕС

Директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыта» Андрей Святых также остановился на стимулирующих акциях компании. Как гарантирующий поставщик электроэнергии «Уралэнергосбыт» поощряет клиентов, которые вовремя передают показания приборов учета и оплачивают счета за потребленные энергоресурсы в личном кабинете. Генератор случайных чисел каждый квартал выбирает трех победителей, которые получают ценные подарки от компании.

— При передаче показаний прибора учета клиент сразу видит сумму, необходимую к оплате. В личном кабинете имеются три варианта получения счетов для оплаты — бумажная, на электронную почту (дублируется), либо только на указанный «электронный ящик». Кроме того, у компании «Уралэнергосбыт» заключены соглашения со всеми банковскими агентами, работающими на территории Челябинской области, для проведения оплаты клиенту достаточно назвать только адрес, — рассказал Андрей Святых.

Представители «Уралэнергосбыта» и «Новатэк-Челябинск» особо отметили, что специалисты компаний постоянно работают над тем, чтобы сделать сайты более удобными, доступными для людей всех возрастов. При необходимости можно позвонить на телефоны «горячей линии». Специалисты помогут, сориентируют абонентов, как правильно провести ту или иную операции. Более молодые родственники также могут прикрепить счета своих пожилых близких людей к своему счету и помогать оплачивать им коммунальные платежи за электроэнергию, газ, теплоснабжение.

Одним словом, энергоснабжающие компании - и «Уралэнергосбыт» и «Новатэк-Челябинск», сегодня стараются делать свои сервисы максимально удобными и доступными, работающими, в том числе, и в дистанционном режиме. Повторим, это тем более важно в сегодняшних режимах ограничений. Так или иначе, специалисты, работающие в сфере коммунальных услуг сегодня стараются делать все для того, что южноуральцы вошли в новый год без долгов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Телефоны горячих линий компаний «Уралэнергосбыт» и «Новатэк-Челябинск» (звонки бесплатные):

«Уралэнергосбыт» 8-800-222-2500;

«Новатэк-Челябинск» 8-800-700-8074.