Сегодня весь мир отмечает День матери
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
29 ноября весь мир отмечает один из самых нужных праздников — День матери. В век технологий нам стало гораздо проще поддерживать общение с родителями из любой точки мира, а они теперь могут позаботиться о нас даже за километры. Мы собрали самые теплые сообщения от любимых мам, которые они присылают в мессенджерах.
Каждый день они желают нам всего наилучшего.
Заботятся о нас и просят одеваться теплее.
А если мы не оделись тепло, предлагают другие варианты сохранить здоровье.
Сколько бы нам ни было лет, они продолжают нас учить.
Иногда и мы их учим, но они и так все знают.
Помогают нам постоять за себя.
Заботятся о нашей материальной независимости.
Готовят вкусности и подсказывают лучшие рецепты.
Хвастаются хорошим урожаем.
Смеются и хотят, чтобы мы тоже улыбнулись.
Присылают смешные видео с котиками.
Всегда скучают, любят и ждут нас в гости.
Не забудьте поздравить любимых мам с праздником!
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