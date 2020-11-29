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«Одевайся тепло и приезжай поскорее!»: показываем самые милые сообщения от любимых мам

Перечитываем переписки в День матери, чтобы еще раз улыбнуться
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Сегодня весь мир отмечает День матери

Сегодня весь мир отмечает День матери

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

29 ноября весь мир отмечает один из самых нужных праздников — День матери. В век технологий нам стало гораздо проще поддерживать общение с родителями из любой точки мира, а они теперь могут позаботиться о нас даже за километры. Мы собрали самые теплые сообщения от любимых мам, которые они присылают в мессенджерах.

Каждый день они желают нам всего наилучшего.

Каждый день они желают нам всего наилучшего.

Заботятся о нас и просят одеваться теплее.

Заботятся о нас и просят одеваться теплее.

А если мы не оделись тепло, предлагают другие варианты сохранить здоровье.

А если мы не оделись тепло, предлагают другие варианты сохранить здоровье.

Сколько бы нам ни было лет, они продолжают нас учить.

Сколько бы нам ни было лет, они продолжают нас учить.

Иногда и мы их учим, но они и так все знают.

Иногда и мы их учим, но они и так все знают.

Помогают нам постоять за себя.

Помогают нам постоять за себя.

Заботятся о нашей материальной независимости.

Заботятся о нашей материальной независимости.

Готовят вкусности и подсказывают лучшие рецепты.

Готовят вкусности и подсказывают лучшие рецепты.

Хвастаются хорошим урожаем.

Хвастаются хорошим урожаем.

Смеются и хотят, чтобы мы тоже улыбнулись.

Смеются и хотят, чтобы мы тоже улыбнулись.

Присылают смешные видео с котиками.

Присылают смешные видео с котиками.

Всегда скучают, любят и ждут нас в гости.

Всегда скучают, любят и ждут нас в гости.

Не забудьте поздравить любимых мам с праздником!

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Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

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