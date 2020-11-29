Сегодня весь мир отмечает День матери Фото: Олег РУКАВИЦЫН

29 ноября весь мир отмечает один из самых нужных праздников — День матери. В век технологий нам стало гораздо проще поддерживать общение с родителями из любой точки мира, а они теперь могут позаботиться о нас даже за километры. Мы собрали самые теплые сообщения от любимых мам, которые они присылают в мессенджерах.

Каждый день они желают нам всего наилучшего.

Заботятся о нас и просят одеваться теплее.

А если мы не оделись тепло, предлагают другие варианты сохранить здоровье.

Сколько бы нам ни было лет, они продолжают нас учить.

Иногда и мы их учим, но они и так все знают.

Помогают нам постоять за себя.

Заботятся о нашей материальной независимости.

Готовят вкусности и подсказывают лучшие рецепты.

Хвастаются хорошим урожаем.

Смеются и хотят, чтобы мы тоже улыбнулись.

Присылают смешные видео с котиками.

Всегда скучают, любят и ждут нас в гости.

Не забудьте поздравить любимых мам с праздником!

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