Два новых моста и 20 точек притяжения: как преобразится набережная Миасса в центре Челябинска

Спуск к реке Миасс предлагают сделать открытым. Фото предоставлено Вахтангом Чикаберидзе.

Как нам обустроить Миасс? Тема обсуждается со времен царя Гороха. И вот теперь очередные намерения. Челябинцам представили эскизы с наполеоновскими планами. Вкратце суть такова: территорию от моста по улице Северо-Крымская (около ТРК «Родник) до еще одного по улице Красной планируют благоустроить, как заявлено, по лучшим европейским стандартам. 2,5 километра в одну сторону и столько же в другую (площадь проектирования 39 гектаров). И притом капитально. На эти цели запланировано потратить 2,2 млрд бюджетных денег. За основу брали аналогичные проекты обустройства набережных в Казани, Москве, крупных городах Европы и Америки. Смысл концепции — город не должен убивать реку.

ХОТЕЛИ ОТСЫПАТЬ ОСТРОВ

Уже есть куча предложений по поводу реконструкции Миасса. Один из авторов концепции Вахтанг Чикаберидзе рассказал, что голландцы, например, предлагали насыпать посреди реки большой остров и на нем настроить всякой всячины (понятное дело — они привыкли отвоевывать пространство у воды), питерцы — по каким-то спецтехнологиям — сделать «зеркальные» берега, челябинские архитекторы — максимально экологично: озеленить и соорудить деревянные конструкции и пешеходные дорожки из такого же материала. Нынешнюю же общую концепцию определили тремя словами: польза, прочность, красота. Выступающие, опираясь на понятие прочность, основным материалом для строительства предлагали сделать камень и бетон.

Проекту уже придумали название — «Волны». А к обсуждению концепции привлекли всех жителей столицы Южного Урала, специалистов, застройщиков, а также тех собственников и арендаторов земли, объекты которых расположены около набережной Миасса — от Северо-Крымской до Красной.

Один из эскизов прогулочной пешеходной зоны. Фото предоставлено Вахтангом Чикаберидзе.

ВЫБИРАЙТЕ, БУДЕМ СТРОИТЬ

Инициаторы проекта — администрация Челябинска и Агентство инновационного и инвестиционного развития города планируют обустроить набережную так, чтобы разместить здесь прогулочные, развлекательные зоны, зоны отдыха, спортивные площадки, жилые дома, торговые площадки, скверы. Все зоны хотят поделить на четыре связанных между собой «куска» протяженностью по 250 метров каждый (не менее 20 точек притяжения). В каждом реализовать какую-то отдельную концепцию.

Пока каждые зоны разделили по тематике: «молодежная волна», «экологическая волна», «спортивная волна», «здоровая волна», «культурная волна», «родная волна» (ретроспективная деревня, исторический квартал и прочее), «роскошная волна» (отели, офисы, апартаменты, кафе, в этом же списке — школа, детский сад, кванториум, центр детского развития и прочее). Словом, предложений море. В концепцию «впихнули» все, что только можно. Выбирайте, будем строить. Кстати, набережная не обязательно должны быть «одета» в гранит и бетон. Проектировщики на большинстве участков предлагают сделать открытый доступ к воде.

ИМИДЖ И БРЭНД-КАПИТАЛ

— Больше века к реке фактически не прикасались. Только, если пройти мимо, условно говоря, что-нибудь бросить в воду… Нужно понимать, что такое для Челябинска река и какие смыслы одна для нас несет, — высказал свое понимание концепции главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. — Что мы хотим делать на реке, как, в каких условиях находиться, ощущать себя, для чего она нам нужна, почему это так важно для города? Обычные, простые вопросы из которых и родятся окончательные решения. Да, мы предлагаем свои концепции, но вся суть проекта, чтобы любой желающий мог высказать свое мнение — что должно находиться на этом участке набережной. Какие формы построить, какие цвета выбрать? Для этого есть профессионалы. Но принципиально должны решать сами горожане. На мой взгляд, река — самое важное место, самая важная точка роста для нашего города.

Заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков подчеркнул, что реконструкция набережной Миасса — это новая эпоха в развитии города. На эти цели выделяется 2,2 млрд рублей. Но это только стартовая сумма. К проекту планируется привлечь и частных инвесторов (продажа участков, сдача в аренду). Благоустроенная, развития инфраструктура может привлечь дополнительные деньги. А уже инвесторы будут решать, что здесь строить, чтобы получать доход. Разумеется, исходя из общей концепции развития набережной. Отметим, что на решение только экологических задач планируется потратить от 250 до 500 млн рублей.

Кстати, на участке от Северо-Крымской до Красной проектировщики насчитали 11 недостроенных объектов. Не исключено, что эти стройки возьмут «в оборот» и доведут брошенное дело до ума. Вероятнее всего появится здесь и новое жилье. Живут же в европейских городах и столицах прямо около водных артерий. И такая недвижимость ценится. Новое жилья, по замыслу инициаторов проекта, также может привлечь и застройщиков и покупателей.

— Все горожане должны принять участие в обсуждении этого проекта. Вместе мы должны сделать город комфортным для жизни, — отметил Олег Извеков. — Сделать так, чтобы здесь хотелось жить, а «не сваливать» из Челябинска. В городе много мест, которые нужно приводить в порядок. Это и набережная, исторические, культурные объекты. Есть откровенно заброшенные пустыри. Берега в большинстве мест просто «дикие». Обустроено только порядка 17% набережной… Набережная должна стать гордостью города и его брэнд-капиталом. Мы против того, чтобы о городе отзывались негативно. Река по сути может объединить город.

Общая протяженность реки Миасс в черте города более 50 км.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

На презентации четко прослеживалась главная идея проекта: Челябинск должен стать привлекательным для жизни. Для этого нужно формировать положительный имидж города, а значит приводить в порядок и главную водную артерию столицы Южного Урала.

К слову, в дальнейшем планируется обсуждать и проект единой пешеходной зоны, которая должна протянуться на 38 километров вдоль реки Миасс. Речь идет об отрезке от Шершневской плотины до Каштакского бора.

Обсуждение проекта на сайте пройдет до середины декабря. Потом концепция превратиться в окончательный проект. В 2021 году будет объявлен международный конкурс и тендер на проведение благоустройства набережной Миасса

КСТАТИ

• К существующим пяти мостам в будущем на этом участке будет построено еще два – пешеходный (за МФЦ) и транспортный (продолжение улицы Энгельса)

• Какие объекты предлагают построить на набережной от ул. Северо-Крымской до ул. Красная (ограничен также участками улиц Братьев Кашириных, Труда, Свердловским проспектом): открытые бассейны, подвесные пирсы, экотропы, студенческое общежитие, террасы, мостики, парковки, пруд, ярмарочные павильоны, пляж, стадион, многофункциональный спортивный центр, прогулочные и велодорожки, аквапарк, школа, детский сад, магазины, фитнес-центр, кинотеатр, рынок и прочее.

После моста на Северо-Крымской Миасс сужается. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Акатьев, член Общественной палаты Челябинской области:

— Я считаю, что сначала нужно «создать» реку, а уже потом «пристраивать» к ней набережную. Настроим мы на берегу все, что можно, а речки не останется… Экологи проверяли, что до от Шершневской плотины до Свердловского проспекта вода в Миассе загрязнена по большей части только механическими «выбросами». Хотя и там есть непонятные «сливы». А после Свердловского проспекта в сторону Каштакского бора в реку сливаются уже промышленные отходы — экологи насчитали 57 выпусков сточных вод. Главный вопрос, на мой взгляд, в том, что нужно убирать на Миассе «узкие горлышки». Одно из них — сразу после моста на Северо-Крымской, другой — около недостроенного Конгресс-холла (из-за строительных работ устье засыпали), что за цирком. И там и там нужно расширять и углублять реку, формируя новое дно. Только так вода не будет застаиваться и станет нормальной проточной.

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