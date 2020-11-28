Челябинский приют выпустил новогодний календарь с нарядными котиками, чтобы накопить на рециркулятор

Всех питомцев сфотографировали в костюмах «по сезону». Фото: приют для кошек «Три Товарища»

В Челябинске приют «Три товарища» выпустил умилительный котокалендарь на 2021 год. В нем 12 фотографий котиков в костюмах. Каждый питомец одет по «сезону». Например, кошечка Кемури представляет май в образе пчелки. А кот Карамелька представляет октябрь в шляпке ведьмы и с тыквами.

Купить календарь может любой желающий. А вырученные деньги пойдут на покупку рециркулятора в помещение приюта.

Январь, Кефир. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Февраль, Дейнерис. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Волонтеры изготавливают котокалендарь уже третий год. Первый вышел в электронном виде, поскольку покупателей набралось мало. А в прошлом году календарь уже продавался в печатном виде. Плюс волонтеры сделали новогодние открытки с котиками. Идея животных появилась в этом году.

— Тогда продали почти все, а это 100 календарей и 50 наборов открыток. Для нас это очень много. Несколько оставшихся штук разыграли в трансляции среди подписчиков. В этом году мы пошли дальше и использовали не просто фотографии в красивом интерьере студии. А подобрали под каждый месяц подходящий тематический реквизит и костюмы для котиков. Было намного сложнее снимать котиков в костюмах, но наш фотограф Елена Макарова справилась, — рассказала КП-Челябинск куратор приюта Юлия.

Март, Мишель. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Апрель, Бэмби. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Май, Кемури. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Пушистые модели Хаски, Нойз, Карамелька, Кефир недавно уехали в семьи, Джинджер и Гоги скоро тоже заберут новые хозяева. А остальные питомцы еще ищут дом. Их хозяевами можете стать вы.

Июнь, Киото. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Июль, Плюша. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Август, Гоги. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Стоит календарь 350 рублей, а набор открыток с котиками — 150 рублей. Приобрести можно, написав в группу приюта ВКонтакте. Продавать календарь и открытки начнут с понедельника, 30 ноября.

Сентябрь, Малой. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Октябрь, Карамелька. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Ноябрь, Хаски. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

Декабрь, Джинджер. Фото: приют для кошек «Три Товарища»

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