Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 ноября 2020: отмена концерта Гагариной, бесплатная еда для детей и «кислородные» койки за 600 млн

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 ноября
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области заметно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Второй день подряд статистика смертности зараженных бьет антирекорды — на этот раз 11 умерших. На ранее утро 28 ноября Минздрав зарегистрировал 261 новый случай заболевания, днем ранее их было 252. Также общее число заболевших в регионе составило 25 819 человек.
Выздоровевших почти в пять раз меньше, за день выписали 56 пациентов. С начала пандемии 16 804 южноуральца переболели COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 ноября 2020 г.
Инфографика: коронавирус74.рф
Вернемся к смертности. За сутки от коронавируса погибли шесть человек: женщины 78 и 80 лет, мужчины 49, 66, 82, 82 лет.
У пяти умерших COVID-19 был сопутствующим:
— пациентка, 65 лет: сахарный диабет с неврологическими осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, аорты;
— пациент, 61 год: сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз;
— пациентка, 79 лет: сахарный диабет, артериальная гипертензия;
— пациентка, 81 год: хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Отменили концерт Полины Гагариной
В Челябинске отменили концерт певицы Полины Гагариной, запланированный на 2 декабря в ледовой арене «Трактор». Такое решение приняли организаторы, посоветовавшись с властями региона.
Организаторы заверили, что билеты остаются действительными. Концерт состоится только в следующем году, точную дату назовут позже.
Ранее выступление певицы отменили в Екатеринбурге. Тогда поклонники начали обсуждать возможность поездки в Челябинск, что вызвало возмущение у южноуральцев.
«Птичку» (не)жалко
В Челябинске на месяц закрыли ресторан «Птичка» на улице Труда. В заведении не было рециркуляторов. То есть хозяева проигнорировали требования по профилактике распространения COVID-19.
— Деятельность ресторана «Птичка» приостановлена по решению Центрального районного суда на 30 суток, — рассказали в администрации Челябинска. — В нем в период пандемии не выполнялись санэпидтребования.
Также ресторан привлекли к ответственности за бездействие при угрозе распространения заболеваемости в условиях введенных ограничений (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).
600 млн на «кислородные» койки
В Малой Сосновке расширят новую инфекционную больницу за 589 млн рублей. За эти деньги там построят три новых корпуса с 252 «кислородными» койками для больных коронавирусом. Депутаты Заксобрания уже одобрили перераспределение бюджета.
— Расходы перераспределяются за счет экономии по другим направлениям с учетом оценки исполнения областного бюджета за 2020 год, — уточнил министра финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. — При этом предлагаемое перераспределение расходов не приведет к изменению дефицита бюджета и его общих параметров.
По подсчетам минфина, доход бюджета области с учетом изменений в этом году составит 182,5 млрд рублей, расходы — около 216 млрд, дефицит — 33,5 млрд.
В поликлиниках выдают бесплатное детское питание
В поликлиниках Челябинской области начали бесплатно выдавать детское питание для малышей шести-девяти месяцев. С начала недели родители могли получить пять различных видов каш.
— Чтобы получить детское питание, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к педиатру, — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. — Обновленная программа по обеспечению питания детей грудного возраста осуществляется за счет регионального бюджета и будет продолжена в 2021 году.
Также в регионе ежегодно закупаются противоаллергенные смеси, которые выдают детям по показаниям врача.
Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 ноября 2020.
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