Рассказываем, какие события, связанные с коронавирусом, произошли в Челябинской области за минувшие сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистика по коронавирусу в Челябинской области пугает. Регион второй день бьет антирекорды по смертности. К тому же, накануне число заболевших за сутки составило 272 человека — это самая высокая цифра за последнее время.

По данным регионального минздрава, с начала пандемии в регионе подтвержден 26 091 случай COVID-19. Выздоровели 16 841 человек — 37 выписали из больниц вчера. Умерли 860 южноуральцев — 11 из них скончались накануне: семь мужчин 66, 68, 70, 71, 74, 82, 93 лет и четыре женщины 51, 64, 71, 74 лет.

Рассказываем, какие события, связанные с коронавирусом, произошли в Челябинской области за минувшие сутки.

Инфографика: коронавирус74

VIP-вечеринка с депутатом

Депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева застали на закрытой вечеринке в новом ночном клубе. На тусовке, по словам самого Хазиева, было несколько десятков человек. Хотя в области действует запрет на подобные мероприятия из-за коронавируса.

В разгар праздника в клуб пришла полиция и начала составлять протоколы на отдыхающих. Этот момент попал на видео, которое выложили в Сеть. На кадрах видно, как депутат требует от силовиков представиться и объяснить, на каком основании они пришли на частную вечеринку, и заставляют гостей подписывать протоколы. Хазиев заявил, что является «адвокатом физлица, который организовал вечеринку». КП-Челябинск депутат объяснил, что вступился за гостей, пытаясь защитить их права.

Депутат рассказал, что в клубе он праздновал день рождения друга. И, по его сведению, «дом сняли друзья».

— Я считаю, каждый имеет право на частную жизнь. И если делать видео для протокола в суд — это одно, но когда видео размещают в СМИ, где люди могут просто отдыхать, вести себя не официально, то это некорректно, — высказал свою позицию депутат.

Хазиев считает, что СМИ просто начали «медийную атаку» на него и членов его команды. Он связывает это со своей правозащитной деятельностью. Говорит, что решение губернатора по заведениям полностью поддерживает, «но в этой вечеринке нужно еще разобраться».

Тем временем, вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объяснила, что за такую вечеринку Роспотребнадзор может приостановить деятельность клуба, а участники мероприятия могут схлопотать штраф.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

«Огромная потеря для челябинских шашек»

На 66 году жизни скончался Александр Николаевич Сапрон. Он стоял у истоков создания Федерации шашек Челябинской области. Об этом сообщили в группе федерации во ВКонтакте.

— К сожалению, болезнь, усугубившаяся ковидом, оказалась сильнее, — написали в соцсетях коллеги погибшего. — Именно при Александре Николаевиче, в качестве председателя Федерации шашек Челябинской области, был расцвет челябинских шашек. В эти годы были проведены чемпионат Европы и мира среди мужчин, множество мастерских турниров, на поток поставлено издание шашечной литературы. Он очень многое сделал для популяризации шашек в детских домах, был замечательным судьей, как в шашки, так и в шахматы. Для многих он останется в памяти хорошим другом и человеком. Это огромная потеря для челябинских шашек.

У Александра Николаевича был ковид. Фото: Федерация шашек Челябинской области

Прощание с Александром Николаевичем состоится 30 ноября в 13:00 в траурном зале морга ГКБ№6.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 ноября 2020.

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