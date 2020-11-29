Рассказываем, какие события, связанные с коронавирусом, произошли в Челябинской области за минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируса продолжает сотрясать Челябинскую область. В регионе с каждым днем становится все больше зараженных COVID-19. Только за минувшие сутки Роспотребнадзор передал в больницу 138 человек для организации медицинского наблюдения и их лабораторного обследования.

В Челябинской области

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 276 новых случаев коронавируса. Увы, но дети среди них тоже есть: их двое. С начала пандемии число заболевших достигло 26 367, умерло рекордное число пациентов — 12 человек.

Инфографика: коронавирус74

— У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли двое мужчин и четыре женщины, — рассказали в Минздраве. — Им было 54, 73, 74, 85, 86 и 89 лет.

Причиной смерти остальных пациентов с коронавирусом стали другие заболевания. Так, 65-летняя пенсионерка скончалась от алкогольного цирроза печени, отека головного мозга, 86-летняя — от сахарного диабета, атеросклероза коронарных артерий. Сенильная дегенерация головного мозга, легочно-сердечная недостаточность привели к смерти 82-летнего мужчины, острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок — унесли жизнь у 70-летней пенсионерки. 88-летняя пациентка скончалась от хронической обструктивной болезни легких и гипертонической болезни, а 65-летняя — от ишемической кардиомиопатии и гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выздоровели 48 человек, а сначала пандемии их число составило 16 889. Продолжают лечение от COVID-19 8 566 пациентов.

В Челябинске

В Челябинске, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки COVID-19 выявили у 163 человек. И это очень много. Для сравнения: в Магнитогорске случаев заражения в 4,6 раза меньше — всего 35.

Смерть врача

В Копейске на 68 году жизни скончалась заведующая отделением медицинской профилактики горбольницы №1 Ольга Микулина, заразившаяся коронавирусом. У специалиста была ковидная пневмония на фоне хронических заболеваний.

Ольга Микулина за время работы помогла тысячам пациентов. Фото: Городская больница №1 Копейска / Vk.com

— Ольга Микулина ушла из жизни 26 ноября, — сообщили в ГБ №1 Копейска. — Она была не только замечательным врачом, но и хранительницей домашнего очага.

Траурная церемония прощания с Ольгой Микулиной прошла 29 ноября у храма при ГБ №1.

Это все новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 ноября 2020 года.

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