Чтобы спать спокойно: у южноуральцев остался один день для оплаты налогов

Узнать о размере налога можно в "Личном кабинете налогоплательщика" Фото: Алена МЫЗГИНА

1 декабря заканчивается срок уплаты налогов на машины, квартиры, дачи, землю, гаражи. После начнут начислять пени. Дальше — больше: списание с банковского счета, из зарплаты, арест имущества. Кому положены льготы и как заплатить все налоги разом — в нашем материале.

В этом году все жители Челябинской области оплачивают имущественные, земельные и транспортные налоги за 2019 год. Вы уже должны получить налоговое уведомление по почте, а если регистрировались в «Личном кабинете налогоплательщика» — то в электронном формате. Проверить размер платежа можно и на Госуслугах. Если не помните пароль от ЛК, можно обратиться в налоговую или запросить уведомление в МФЦ.

Кому уменьшили налоги

В этом году, по данным УФНС по Челябинской области, произошли серьезные изменения. В основном они касаются транспортного налога. Налоговые ставки на машины в этом году снизились на треть по автомобилям мощностью до 150 лошадиных сил и мотоциклам определенной категории. А вот для дорогих машин от 3 млн рублей наоборот — налог вырос. К автомобилям, которые входят в перечень минпромторга, применяется повышенный коэффициент. Проверить, попала ли туда ваша машина, можно на сайте ведомства.

В этом году стало больше льготников по транспортному налогу. Это пенсионеры, предпенсионеры (граждане, которые должны были выйти на пенсию, но из-за изменения в законодательстве, выход на пенсию отложен), многодетные семьи. По этим категориям транспортный налог по одной машине мощностью до 180 лошадиных сил рассчитывается так: по рублю на лошадиную силу. То есть не больше 180 рублей. Для остальных льготников (инвалиды, ветераны и пр.) также сохранены преференции.

У некоторых южноуральцев вырос налог на имущество. Напомним, уже четвертый год в Челябинской области он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья. Чтобы избежать резкого роста налога, его увеличивают постепенно — не более чем на 10% в год.

Что будет, если не заплатить налог

Чтобы заплатить налог было проще, введен единый налоговый платеж. Например, у вас несколько квартир или другой недвижимости в разных городах области. В «Личном кабинете» можно увидеть, что все платежи, включая пени, объединили в один. Оплатить его можно также на сайте в один клик. Помните, что сначала погашаются долги и только потом сама сумма налога. Единым налоговым платежом, по словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяны Полохиной, воспользовались на конец ноября уже 2,5 тысячи южноуральцев. Они заплатили больше 14 млн рублей налогов.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря? Со следующего дня начнут начислять пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. В УФНС отмечают, что на Госуслугах пени отображаться не будут — только уведомление, что не оплачен налог. Следом придет требование об уплате налога в срок плюс 30 дней с учетом «пробега» Почты России. Если в этот срок налог не заплачен, налоговая обращается в мировой суд за судебным приказом, начинается работа с банковским счетом, через работодателя. И самая крайняя мера — приставы, которые накладывают запрет на выезд из страны, на имущество, запрет на сделки с ним. При такой ситуации может добавиться штраф, плата за работу приставов.

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