Оформлять больничный будет проще Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед Новым годом южноуральцев ждут перемены. Из-за коронавируса будет меньше развлечений, но зато упростят получение больничных. А некоторых даже ждет прибавка к зарплате. Рассказываем подробнее, что изменится в Челябинской области с 1 декабря 2020.

Никаких больше вечеринок!

Самая грустная новость декабря — запрет на работу ресторанов и баров ночью. Уже сейчас действует запрет на проведение развлекательных мероприятий, в том числе дискотек. Отдельная история и с концертами. Последний из концертов — Би-2 — вызвал волну возмущений у ярых сторонников соблюдения карантинных мер. После него рекомендовали ужесточить условия проведения концертов. Как результат — отмена концерта Полины Гагариной.

Вырастут зарплаты у бюджетников

У бюджетников и чиновников на 3% вырастет зарплата. Решение повысить оклады с 1 октября депутаты приняли в конце ноября, оформив индексацию задним числом. По информации комитета финансов, на выплаты потребуется 46,5 млн рублей. Повышение коснется тех сотрудников, на которых не распространяются «майские указы».

— Речь идет о нянечках в детских садах, юристах, бухгалтерах, обслуживающем персонале в больницах и школах города, специалистах по социальной работе, социальных психологах, спасателях, сотрудниках Единой дежурно-диспетчерской службы-112 и тысячах других людей, — уточнил председатель гордумы Андрей Шмидт.

Появятся онлайн-трудовые и больничные

До конца декабря жители Челябинской области должны определиться, хотят ли они перейти на электронные трудовые книжки. Для этого нужно подать заявление работодателю, в котором указать, как будет храниться информация — в электронном или бумажном варианте. На 20 ноября, по данным регионального Пенсионного фонда, 70 516 южноуральцев перевели трудовую в онлайн. Для тех, кто впервые будет устраиваться на работу в 2021 году, бумажные трудовые книжки уже не предусмотрены.

С 14 декабря 2020 начинают действовать новые правила оформления больничных — появится электронный больничный. Его можно будет продлевать бумажным, можно будет оформить единый больничный на всех детей.

О льготах проинформируют через Госуслуги

С декабря жители Челябинской области смогут узнавать о льготах и пособиях на портале Госуслуг. Там же медработники смогут жаловаться, если не получили компенсации за работу с коронавирусными больными.

Социальные выплаты будут приходить только на карты «Мир»

До конца года все южноуральцы, которые получают пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного фонда на счета банковских карт платежных систем «MasterCard», «Visa» и др., должны оформить карту платежной системы «Мир». Для тех, кто получает пенсию по почте или на счета в банке без карты, ничего не меняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru