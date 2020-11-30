Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов: проекты благоустройства — фундамент будущего развития района

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году у Курчатовского района пусть не круглый, но юбилей — 35 лет со дня образования. В 1985 году был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Курчатовского района в городе Челябинске Челябинской области». Сегодня это самый большой и густонаселенный район областного центра, который занимает площадь более 60 кв. км (для сравнения: всего в два раза меньше, чем, к примеру, город Миасс, и примерно в четыре раза больше площади Троицка)…

Сквер по улице Красного Урала реконструирован в 2019 году. Фото предоставлено администрацией Курчатовского района.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Отметим, что уже четвертый год в Курчатовском, равно как и во всех шести районах областного центра, реализуются проекты в рамках федеральной программы «Формирование городской комфортной среды» и областной — «Реальные дела» (все программы — с софинансированием региональных бюджетов всех уровней). Средства федерального, областного, городского и районного бюджетов идут на благоустройство скверов, парков, пешеходных зон, других общественных пространств Курчатовского района. И таких мест довольно много, учитывая так называемую «спальную» составляющую этой территории Челябинска, большое количество высотных многоквартирных домов. И потому особенно важно создавать для жителей комфортную, безопасную жизненную среду.

— Сегодня все делается по современным технологиям, с учетом современных проектировочных и дизайнерских тенденций: светодиодное освещение, экологичная тротуарная плитка, озеленение, строительство зон для отдыха, активного отдыха, занятий спортом, — подчеркивает Сергей Антипов. — Нынешние проекты благоустройства довольно интересны и действительно делают городскую среду привлекательной и комфортной. Не случайно к нам приезжают отдохнуть, провести время и жители других районов города.

Сквер по улице 40-летия Победы также обновлен в 2019 году.

За четыре года реализации федеральной программы «Формирование городской комфортной среды» и областной — «Реальные дела» в районе уже благоустроено довольно много объектов. Прогулочная зона по проспекту Победы от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, обустроенная тропа здоровья в экопарке за лыжной базой, скверы по улицам Красного Урала, 40-летия Победы, по Комсомольскому проспекту, 39а (на всех объектах также построены детские площадки, зоны отдыха, спортивные площадки, тренажерные комплексы. — Прим. ред.). Кроме того, завершен масштабный ремонт и обустройство 50 дворовых территорий. Это крупные комплексные проекты, реализация которых шла совместно с районным депутатским корпусом. Нужно учитывать, что дворы на Северо-Западе занимают довольно обширные территории и требуют большого объема работ. Это и асфальтирование проездов, строительство новых парковок, строительство и монтаж малых архитектурных форм, детских, спортивных площадок, освещение территорий. Мы, как говорят, «не размазываем» средства на большое число дворов, а стараемся делать все капитально и основательно на каждом объекте. Лучше 50 дворов сделать хорошо, чем сотню, но для галочки…

Для справки. По проекту «Реальные дела» в 2020 году отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуары по 50 адресам, восстановлено и построено освещение по 25 адресам, отремонтированы 16 хоккейных кортов, установлены 20 уличных спортивных тренажеров и ряд других объектов. Большой объем работ также проводится по текущему ремонту и благоустройству территорий района, обустройству новых газонов, цветочных клумб, однолетних, многолетних зеленых насаждений и прочему.

В ОСНОВЕ — ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Сергей Антипов особо отметил, что в районе уже подготовили и продолжают дорабатывать новые проекты комплексного благоустройства территорий, для того чтобы продолжать активно работать в рамках объявленных программ развития муниципалитетов. Кроме того, крупные предприятия района также участвуют в реализации проектов благоустройства. Так, собственники кинотеатра «Победа» планируют заниматься благоустройством территории около комплекса, фабрика «Юничел» — обустроить пространство в районе ТК «Урал», ПЖРО Курчатовского района — провести работы по благоустройству сквера, фонтана и малых архитектурных форм на улице Пионерской, средства на благоустройство также планируют выделить и руководители кондитерской фабрики «Фантэль»...

Большим подспорьем является и реализованная инициатива губернатора региона Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой, которые предложили в 2020 году увеличить отчисления районам Челябинска от собираемого на территории земельного налога с 3 до 30 процентов. Эти дополнительные суммы также идут на решение задач, в том числе, и по благоустройству Курчатовского района.

Губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова лично оценили качество проведенных работ.

— Специалисты администрации, в том числе и отдел благоустройства, детально прорабатывают все проекты развития территорий района. Это касается документооборота, подготовки различных материалов, работа с более чем полсотней подрядных организаций, соблюдения всех законодательных, нормативных актов. Работа очень ответственная, — подчеркивает Сергей Антипов. — К примеру, взять объекты благоустройства. До начала строительства необходимо провести согласование с целым рядом предприятий, ведомственных организаций. Все они касаются функционирования и эксплуатации различных инженерных коммуникаций. Под тем же сквером или пешеходной зоной могут проходить сети водо- и теплоснабжения, электрические кабели и прочее. Пройдя всю цепочку согласования, мы тем самым обеспечиваем и функционал объектов благоустройства в дальнейшем. В случае проведения необходимых ремонтных, аварийных работ эти объекты снова будут приведены в надлежащий порядок.

В районе смонтировали более 50 комплексов с уличными тренажерами.

Глава района особо подчеркнул и тот факт, что вопросы, касающиеся благоустройства общественного пространства, дворовых территорий, решаются в режиме диалога и обратной связи, в том числе и через портал «Активный житель 74». Горожане отдают предпочтение тем или иным предложенным проектам благоустройства, предлагают свои варианты. Все это учитывается при проектировании и строительстве. В этой связи также отлажен и диалог между управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов. Собственники вносят предложение по благоустройству своих дворовых территорий, что также отражается на том, как будет выглядеть та или иная дворовая территория.

— В Курчатовском районе довольно много широких пешеходных зон. Особенно на Комсомольском проспекте. Здесь можно обустраивать прекрасные пешеходные бульвары. Уже есть эскизные проекты обустройства этих площадок. Могу сказать, что нами уже разработана проектно-сметная документация на проведение работ по четной стороне проспекта, ряд эскизных проектов обустройства до улицы Молодогвардейцев, до Солнечной, вплоть до лыжной базы. По проспекту Победы также есть интересные проекты обустройства таких широких пешеходных бульваров. Фактически сейчас мы закладываем фундамент будущего благоустройства района на годы вперед.

Благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы.

Для справки

Основные проекты благоустройства Курчатовского района на 2021 год:

- пешеходная зона по Комсомольскому проспекту от ул. Красного Урала до кинотеатра «Победа»

- благоустройство территорий от Комсомольского проспекта, 112 до ул. 40-летия Победы (в т.ч. озеленение территории)

- благоустройство территории в районе ул. Бейвеля, Габдуллы Тукая, Александра Шмакова (в т.ч. реконструкция стадиона, строительство хоккейного корта, устройство тропиночной сети с освещением)

Алексей МИКУШИН

КСТАТИ

Перед Новым годом на территории Курчатовского района будут открыты зимние городки, однако никаких официальных мероприятий из-за режима ограничений на этих площадках проводиться не будет. Городки будут иметь статус прогулочных зон.