Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 декабря Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинская область поставила очередной антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. На ранее утро 1 декабря минздрав зарегистрировал 284 новых случая, а ведь днем ранее было 276 заболевших. Всего COVID-19 подтвердили у 26 651 южноуральца.

Тем не менее, статистика радует количеством выздоровевших. За день из больниц выписали 245 пациентов. С начала пандемии 17 134 жителя региона переболели коронавирусом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Но радость быстро сменяется менее приятными чувствами, ведь второй день подряд умирают 12 зараженных коронавирусом. У пяти женщин (83 года, 81 год, 79 лет, 78 лет, 52 года) и двух мужчин (84 и 83 года) новая инфекция стала основной причиной смерти.

Также у пяти заболевших были другие заболевания:

— пациентка, 46 лет: хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз, хроническая почечная недостаточность;

— пациентка, 68 лет: хронический лимфолейкоз;

— пациент, 81 год: лимфома, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациентка, 83 года: гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 88 лет: постинфарктный кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность.

Инфографика: andex.ru/covid19/stat

Очередь на КТ стала меньше? Мы проверили

В Челябинской области уменьшились очереди на компьютерную томографию, заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Власти региона связывают это с тем, что все меньше южноруральцев хотят провериться «на всякий случай».

— За сутки, 29 ноября, мы проводим 744 обследования легких. Этот показатель снижается, что говорит об уменьшении очередности. Даже частные организации говорят, что ажиотаж спал — и желающих записаться на компьютерную томографию легких стало меньше, — сообщила Ирина Гехт.

Журналисты «Комсомолки» решили проверить, насколько легко пройти КТ в частной клинике. Оказалось, что в «Лотосе» все расписано до конца года. А вот в медцентр «Энлимед» предложили прийти 4 декабря. Но из Челябинска придется ехать в копейский поселок Советов.

Также Ирина Гехт отметила, что в области фиксируют рост заболеваемости из-за увеличения объемов тестирования.

Дистанционного обучения не будет

В родительских чатах не утихает тема дистанта. Ходят слухи, что школьников отправят учиться дома. Чтобы вопрос не обрастал новыми слухами, в министерстве образования Челябинской области решили внести ясность.

— Предпосылок для перевода школы на дистанционное обучение сейчас нет. Заболеваемость среди учеников и сотрудников не растет. Даже с учетом всех больничных заболеваемости педагогического состава региона по всем учреждениям не превышает 6,8%. Среди педагогов — 7%. Этого достаточно, чтобы организовать образовательный процесс, — комментирует первый заместитель министра образования Елена Коузова.

На карантине по ОРВИ в области находится 91 класс. По коронавирусу — 12 и все в Снежинске. А в вузах динамика заболеваемости начала падать, добавила вице-губернатор Ирина Гехт.

Утренники без родителей

Другая животрепещущая тема, которая волнует родителей, — утренники в детских садах. Южноруальцы атаковали региональное министерство образования с вопросом: пустят ли их на праздник к своим детям?

— Я сама бабушка и вожу внука в детсад. Когда родители приводят детей по отдельности, они в масках, обрабатывают руки, не находятся в замкнутом пространстве все вместе. На празднике таких ограничений не соблюсти, — отметила Елена Коузова.

Сейчас рассматривается возможность присутствия одного родителя, чтобы снять видео для семейного архива.

— Родители сейчас продвинутые. Им больше хочется пообнимать детей. Ну, ничего, поздравят дома, — добавила Коузова.

Самые здоровые города

Меньше всего короронавирусных больных в Карталах, Пласте, Чебаркуле, Кыштыме и Уфалее. Вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что эти города дают наименьший прирост заболевших.

Больше всего зараженных коронавирусом несомненно в Челябинске. Также в пятерку антилидеров вошли Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск.

— Серьезный прирост дают Коркинский и Сосновский районы. В Коркино даже закрывали техникум на карантин. Сейчас там плотно работаем с главой. В Чесме как были вспышки, так и сохраняются, — добавила Ирина Гехт.

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 декабря 2020: дистант в школах, уменьшение очередей на КТ и новогодние утренники без родителей

Почему теряется нюх?

Одним из признаков коронавируса является отсутствие обоняние. Но не спешите ставить себе диагноз, ведь такой симптом характерен и при хронических заболеваниях носа, синуситах и ОРЗ.

— Из самых распространенных хронических заболеваний — полипозный гнойный синусит, когда образования (полипы) в носу просто механически перекрывают носовые ходы: поток воздуха не может пройти через обонятельную щель, соответственно, раздражения рецепторов не происходит, и обонятельный рефлекс не срабатывает. Бывает, что при вирусных инфекциях повреждаются нервные окончания обонятельных рецепторов, и тогда потеря обоняния может быть необратимой, — рассказал главный внештатный оториноларинголог Минздрава Челябинской области Ильи Скирпичников.

Специалист отметил, что чувство обоняние к переболевшим коронавирусом возвращается очень долго. Этот процесс может занять не один месяц.

«Назовем ужином, и все нормально»

Душа просит праздника, несмотря на коронавирус. Да и заведения не планируют терять жирный новогодний улов из-за пандемии. Поэтому журналисты радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) решили выяснить, как заведения соблюдаются ограничения, и позвонили в агентство, которое занимается подбором мест для мероприятий.

— Мест уже нет. Вообще в принципе на следующей неделе должны начать места освобождаться: предоплаты должны вносить, и у тех, кто не внес на следующей неделе, будут брони сниматься, — ответил менеджер.

Чтобы обойти ограничения, мероприятия переносят на более ранее время.

Грустные танцы: два бара оштрафовали за дискотеку

В Челябинске бар Bunny Burrow на улице Свободы и JB (он же «Джеймс Батлер») на Кировке оштрафовали на 30 тыс. рублей. Первое заведение Центральный районный суд наказал за дискотеку, а второе — за курение кальянов.

Напомним, что губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением мер по профилактике распространения COVID-19 в Челябинской области.

А как же клуб, где отдыхал депутат?

В Челябинске могут закрыть клуб, в котором тайно проводили вечеринку во время пандемии коронавируса. Там засветился депутат Марсель Хазиев.

— До конца недели МВД передаст материалы дела в суд. Санкции по таким нарушениям от штрафа до закрытия. По всем признакам речь будет идти о приостановке деятельности, — уточнила вице-губернатор Ирина Гехт. — Надеюсь, суд примет это решение.

А вот депутата, вероятно, накажут штрафов за отсутствие маски.

Напомним, в минувшие выходные полицейские нагрянули с проверкой в ночной клуб на улице Пушкина. Посетили были удивлены, ведь на закрытую вечеринку стражей порядка никто не приглашал. Сам же Марсель Хазиев рассказал «Комсомолке», что пришел на день рождение друга.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 декабря 2020.

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