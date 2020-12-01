По волнам. Новую набережную в Челябинске проектировали соучастники

Соучаствующее проектирование - это мозговой штурм нового формата. Фото: cheladmin.ru

Знаете ли вы, что такое соучаствующее проектирование? Это мозговой штурм, когда к решению градостроительных вопросов и вопросов благоустройства привлекают не только экспертов — архитекторов, строителей, чиновников, но заинтересованных горожан, предпринимателей. В дискуссиях рождаются проекты, впоследствии воплощаемые в жизнь.

Соучаствующее проектирование — явление новое в современном городском благоустройстве. Общественные пространства, улицы строятся и переустраиваются с учетом мнения жителей. Набережные, парки, скверы, бульвары наполняются смыслом теми, кто рядом живет, работает, учится, часто ходит на прогулки. Именно эти люди помогут задать максимально верный курс благоустройству.

ПО ПОРУЧЕНИЮ МЭРА

Старт проекту соучаствующего проектирования был дан год назад по распоряжению главы города Натальи Котовой. Тогда же по предложению Натальи Петровны представители мэрии и девелоперы побывали в Казани, изучили опыт республиканской столицы в организации современных общественных пространств.

На прошлой неделе в Челябинске состоялась первая встреча по соучаствующему проектированию. Организаторы — администрация Челябинска и активные горожане, инвесторы, компания «ДевелопментПро».

Со стороны администрации в мероприятии приняли участие: заместитель главы города по градостроительству Владимир Шамне, замглавы города по инвестициям Олег Извеков, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, заместитель главы города по благоустройству Александр Егоров, глава Калининского района Сергей Колесник, глава Советского района Владислав Макаров, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, депутаты Владимир Бодяргин, Роман Никитин, Елена Вахтина, члены Общественной палаты области.

Активно участвовали предприниматели — владельцы «Конгресс холла» и КРК «Мегаполис».

По мнению заместителя главы города Олега Извекова, просто жители становятся горожанами, когда они напрямую влияют на то, как будет развиваться их город, что будет наполнять те или иные пространства.

О будущем города говорили и специалисты, и простые жители. Фото: cheladmin.ru

Темой сессии соучаствующего проектирования в Челябинске стал вопрос переустройства «дикого» участка набережной — от улицы Чайковского до ул. Красной. Для понимания: этот участок расположен от моста по ул. Чайковского в сторону центра, за ТК «Лента». Сейчас там пусто, тихо, и уникальный ресурс реки в центре города никак не используется. После воплощения оригинальных и полезных идей пустырь у реки может стать интересным общественным пространством для жителей любых возрастов.

ГОРОДСКИЕ ВИТАМИНЫ

Вот что пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук один из авторов сессии, девелопер Вахтанг Чикаберидзе: «Реки не было в повестке много лет! Теперь есть! И не место для строительства, а именно вся река, протяженность обоих берегов которой — более 114 км».

Сейчас в центре внимания — около пяти км набережной по обоим берегам, или 39 га. Кстати, весной территорию расчистили от мусора.

Участок еще и свяжет несколько районов города и в перспективе может стать одним из самых протяженных набережных парков в России — от Шершневской плотины до Каштакского бора.

Чтобы набережная стала интересной, через каждые 250 метров должна располагаться точка притяжения, или так называемые «городские витамины» — объекты, привлекающие внимание. Имя же прорабатываемому проекту было выбрано романтичное — «Волна».

Кстати, на проектную сессию зарегистрировались более сотни участников. Но из-за ограничений, введенных для нераспространения коронавирусной инфекции, было 60 человек. Но все желающие следили за мероприятием в режиме онлайн.

Участников поделили на шесть групп, каждая из которых прорабатывала свое направление. Работали по высланному заранее материалу — 3D-моделям проектируемого участка и видео о набережной. Помогла и вводная лекция об особенностях нашего города — исторических, производственных, ландшафтных, а также о вписанной в город ленты реки Миасс с уникальной экосистемой на берегах.

Заданием для групп стало поручение «потратить с умом» более 2 млрд рублей и потом привлечь 7 — 8 миллиардов рублей частных инвестиций.

Кстати, о суммах, звучавших в ходе проектной сессии. Они не виртуальны: 2,2 млрд руб. планируется направить на благоустройство участка из бюджета в течение нескольких лет. При этом город намерен повоевать и за федеральные средства, в том числе по линии нацпроектов. В результате каждый потраченный рубль федеральных средств привлечет не менее 4,5 рубля частных инвестиций.

Для справки. Около полумиллиарда будет стоить решение экологических проблем территории. Речь, прежде всего, об очистке реки. Предстоит серьезно поработать с руслом: мы знаем, что в некоторых местах оно заужено (у КХП им. Григоровича, например), а есть и нецелесообразно расширенные точки. Например, между зданиями филармонии и цирка.

Участники шести групп проекта «Волна» разработали шесть концепций:

- Культурная волна (сценические площадки, пространство для выставок и экспозиций).

- Спортивная волна (велодорожки, спортивные площадки).

- Здоровая волна (скверы).

- Молодежная волна (скейт-парки, открытые лектории).

- Роскошная волна (отели, рестораны).

- Родная волна (исторический квартал, купеческие особнячки).

У каждого направления свои задачи и функционал. Главное — использовать в работе капитальные материалы например гранит. При этом не «зашивать» водную гладь от обзора, не блокировать доступ к воде. Важно использовать лучшие мировые и отечественные практики. Вспомните, например, открытую набережную в Санкт-Петербурге, где волны Невы плещутся у каменных ступеней. И до воды можно достать рукой.

Обработкой более чем 100 прозвучавших вариантов благоустройства занимается компания Вахтанга Чикаберидзе «ДевелопментПро». Прошедшая сессия — первая, но не последняя: работа только начинается. Появится техническое задание с финальной концепцией — к воплощению в жизнь.

Глава города Наталья Котова и руководитель администрации Калининского района Сергей Колесник осмотрели проектируемую территорию в октябре. Фото: cheladmin.ru

ЧЕМ ТЫ ПОМОГ ГОРОДУ

Каждый может стать участником соучаствующей проектной сессии. Для работы нужно:

• зарегистрироваться на портале citymetrik.ru и отправлять идеи и предложения по обустройству Челябинска;

• подписаться на наши страницы в соцсетях и следить за анонсами мероприятий, чтобы иметь возможность принимать непосредственное участие в общественных обсуждениях.

• генерировать идеи и публиковать их на сайте — можно до середины декабря. Далее концепция претворится в проект. В будущем году власти Челябинска хотят объявить международный конкурс по благоустройству территории.