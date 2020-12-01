Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев: стараемся создавать комфортную среду, места притяжения для горожан

Парк «Алое Поле» получил новую жизнь и стал одним из любимых мест отдыха горожан.

В уходящем 2020 году Центральный район Челябинска, образно говоря, обрел новые очертания. На месте стихийных рынков и парковок простираются новые удобные общественные пространства, а привычные места отдыха и прогулок преобразились и выглядят стильно и современно.

Парк «Алое Поле» получил новую жизнь и стал одним из любимых мест отдыха горожан.

В администрации района подчеркнули, что самыми заметными объектами благоустройства являются парк «Алое поле», скверы по улицам Тернопольская, Воровского, бульвар вдоль проспекта Ленина, прогулочная зона от памятника Курчатову до улицы Худякова («Обкомовка»), набережная реки Миасс за Садом камней, а также локальные зоны отдыха по проспекту Ленина. Также в этом году начался первый этап благоустройства скверов на «Тополинке» и в «Парковом-2».

Специалисты отмечают, что особое внимание в этом году уделялось высадке многолетних растений, созданию доступной среды и наполнению улиц и парков долговечными малыми архитектурными формами.

Набережная Миасса – простор и еще одно место притяжения.

— Центральный район Челябинска — лицо нашего города, популярный гостевой маршрут. Автомобильный и пешеходный трафики успешно сочетаются с центрами спорта, науки, культуры. В высших и средних специальных учебных заведениях обучается более 50 тысяч студентов. В офисах работают тысячи людей среднего возраста, а в многоквартирных домах проживают ветераны и пенсионеры. Про последних хочу особо сказать: люди старшего поколения активно принимают участие в жизни южноуральской столицы, с готовностью откликаются на все инициативы нашей районной администрации, — отметил Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

ЦВЕТУЩЕЕ «АЛОЕ ПОЛЕ»

Самые масштабные работы по благоустройству детского парка «Алое поле» начались еще в 2018 году, но в полной мере оценить все достоинства новых площадок жители смогли уже в 2020-ом.

Для начала были восстановлены подпорная стенка и чугунный забор. «Народные тропы» выложены плиткой, стритбольная площадка обзавелась ограждением и специальным резиновым покрытием. Рядом расположились детская площадка, тренажеры и площадка для воркаута.

Горожане наверняка также отметили, что по всему парку установлены новые скамьи, а самые длинные из них находятся в центре «Алого поля». Здесь же, на специально выделенной площадке, проходят праздники, дружеские, товарищеские турниры и соревнования. Кстати, и специалисты, и представители СМИ отмечают и высокое качество зеленых газонов, которые сделаны и засеяны на Алом поле.

Парк «Алое Поле» получил новую жизнь и стал одним из любимых мест отдыха горожан.

Отметим также, что челябинцы хорошо отзываются и о построенной на Алом поле площадке для выгула собак. Она пользуется большой популярностью у владельцев домашних животных. Активист-дрессировщик организовал здесь даже бесплатные тренировки.

— Мне очень нравится посещать эту площадку, — рассказал Максим, один из постоянных посетителей этой площадки. — Я тренирую собаку с пяти-шести месяцев. Правила дрессировки у всех разные. Найти профессионала в этой области не просто. А здесь есть все условия, виден грамотный подход, и все это дает наибольший эффект.

Для справки

В этом году на Алом поле активно шло озеленение территории. Например, появился детский лабиринт из кустарников, а по краям от него — цветники с многолетними растениями. Здесь можно и нужно играть и веселиться детям. Высажено более 3,5 тысячи растений, в том числе 55 деревьев, более 1200 древесных кустарников и 2200 травянистых многолетников. Одним из авторов проекта является авторитетный ученый — директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

«УВЕРТЮРА К ЛЕСУ»

Каждая территория, которая благоустраивалась в этом году, с годами, безусловно, напитывалась своей особой атмосферой. Если Алое поле, то это пейзажный парк. Если взять пешеходный бульвар на проспекте Ленина, то у него свое красивое название - «Увертюра к лесу». Эта пешеходная зона соединяет центр шумного мегаполиса с городским бором.

Красивые «островки» отдыха на пешеходной зоне проспекта Ленина.

На протяжении всей тропиночной сети сегодня установлены новые скамьи разной длины и формы, смонтированы полюбившиеся жителям качели... Примечательно, что чем ближе к Южно-Уральскому государственному университету, тем более обширными становятся зоны отдыха. А в районе учебных корпусов и общежитий кроме лавочек, где может поместиться целая студенческая группа, установлены столбы для раздачи бесплатного вайфая.

— Принципиально выбрали такие виды столбов. Это, так называемый, функциональный столб «три в одном». Он освещает улицу, раздает вайфай на большую площадь покрытия и с хорошей скоростью, от него можно заряжать гаджеты. И студентам нравится, и операторы связи охотно идут на сотрудничество в этом направлении, — пояснил глава района Виктор Ереклинцев.

На этом участке несколько пересмотрели и подход к озеленению территории.

Так, к примеру, реконструировали газон от улицы Лесопарковой до главного корпуса ЮУрГУ. При этом Виктор Александрович особо отметил, что в районе высадили рекордное число цветов, кустарников, деревьев.

СКВЕР С ФОНТАНОМ

Самые масштабные изменения коснулись сквера на улице Тернопольской. Летом здесь заработал сухой фонтан, в глубину сквера ведет обширная тропиночная сеть - с лавочками, качелями, и все это венчается настоящим амфитеатром.

Сквер по Тернопольской около ЮУрГУ заиграл новыми, привлекательными красками.

И все же одно из основных достоинств - высадка многолетних растений в сквере. Это своя особая эстетика. Несмотря на быстрый период цветения у некоторых видов, многие из них красиво меняют цвет листвы еще долгое время. Тот же кизильник или спирея японская в течение лета два-три раза меняют свою цветовую гамму. За счет этой «игры» создается очень красивое пространство. Скоро на Тернопольскую вернутся и тюльпаны. Весной мы увидим здесь яркую цветущую картину. А позже место цветов займет листва косты…

Сразу же после благоустройства сквер стал точкой притяжения молодежи. Летом сухие фонтаны притягивают детвору, а удобные лавочки - родителей, бабушек и дедушек. Амфитеатр же, названный лекторием под открытым небом, облюбовали студенты. С начала учебного года до наступления холодов они успели провести здесь несколько интересных, веселых, дружеских мероприятий.

Сквер по Тернопольской около ЮУрГУ заиграл новыми, привлекательными красками.

Место действительно быстро обрело популярность. Скамейки, лавочки нескольких видов, так называемые садовые качели практически не пустуют.

Любопытно, что при благоустройстве в сквере на Тернопольской использованы элементы подпорной стенки с Алого поля.

— На Алом поле мы меняли ограждения — часть подпорной стенки была разрушена. Со стороны Свердловского проспекта это были гранитные плиты, с другой стороны, с улицы Красной, — просто кирпичная кладка. Мы приняли решение облицевать все мрамором одного цвета. Мраморные плиты — те, что со стороны Свердловского проспекта, — никуда не утилизировали, ведь гранит — практически вечный материал. Использовали его и в сквере на Тернопольской, и на бульваре по проспекту Ленина. Выложили «пошаговые» тропинки под качелями, чтобы не вытаптывался газон, чтобы не было грязи, — рассказал глава Центрального района.

Такой практичный подход позволил и сэкономить средства.

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

Прибавилось зелени не только в той части проспекта Ленина, которая всегда рассматривалась жителями как своеобразный прогулочный сквер, но и в местах, где тротуары расширяются и являются своего рода мини-площадями. Как правило, это территории замощены плиткой, и там нет деревьев. Как раз в таких местах появились тихие зоны отдыха с лавочками и деревьями в вазонах.

— О создании таких островков зашла речь еще в начале лета. Такие формы появились на проспекте Ленина, где любят гулять горожане. Это большие расстояния, и порой многие хотят просто присесть и перевести дух. Благодаря таким лаунж-зонам под открытым небом проспект стал еще краше, удобнее, привлекательнее. Можно назвать своеобразным экспериментом и высадку крупномерных деревьев в кадки. Специалисты заверили, что при грамотном уходе так растения чувствуют себя достаточно комфортно. Вазоны утеплены пенопластом, так что зима им не страшна, — отмечает Виктор Ереклинцев.

«ОБКОМОВКА» И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В городском бору в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» вдоль прогулочной зоны от памятника Курчатову до улицы Худякова появились качели для детей, площадки для занятий спортом и просто территории тихого отдыха.

У каждого общественного пространства свои особенности. У этого места - длинная прогулочная зона, которой активно пользуются как пенсионеры, так и спортсмены, семьи с детьми, любители пеших прогулок. Люди катаются на велосипедах и гуляют с колясками, занимаются скандинавской ходьбой. Поэтому главной задачей было сделать благоустройство «Обкомки» с минимальным вмешательством в экосистему. Не было стремления наполнять ее активными площадками, ведь горожане приходят в лес, как правило, чтобы любоваться природой, лесными пейзажами.

На «обкомовке» в Городском бору детворе есть, где развлечься, а взрослым насладиться красотами леса.

Для справки

Вдоль «обкомовки» выставлено 44 скамейки, две детские площадки со стороны памятника Курчатову и улицы Худякова, установлены две спортивные площадки с полупрофессиональными спортивными тренажерами, которыми могут пользоваться люди всех возрастов. А на месте старых турников смонтировали небольшую воркаут-площадку.

— Людям комфортно здесь находиться. Мы не заходили на территорию бора, а ставили новые объекты, к примеру, на места, где были контейнерные площадки для мусора, — добавил Виктор Ереклинцев.

СКВЕР НА КОРОЛЕВА

Отметим, что в этом году началось строительство второй очереди сквера по улице Академика Королева. Уже уложено тротуарное покрытие, газон, высажены деревья. Смонтировано новое современное освещение. В следующем году будем устанавливать спортивные, детские площадки и тихие зоны отдыха.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ МИАСС

Преображение набережной реки Миасс, которое, судя по отзывам, уже понравилось жителям и гостям центра, - результат совместных усилий, работы муниципальных властей всех уровней. Подрядчик - Комитет дорожного хозяйства, - в прошлом году выполнил строительно-монтажные работы. Здесь уложена гранитная плитка, установлено новое освещение. В этом году подрядчик администрации смонтировал по всей протяженности новой набережной малые архитектурные формы.

Место знаковое, поэтому принципиально использовалась современная стильная уличная мебель. Кроме лавочек, вазонов с горной сосной территория обзавелась собственными арт-объектами, которые получили неофициальное название «Камни времени». Они дополняют стилистику и нередко привлекают поклонников селфи, тех, кто проводит профессиональные и любительские фотосессии.

Получилось уютное место с видом на водную гладь. История продолжится и на другом участке — за КРК «Мегаполис». Стилистика там будет примерно такой же.

— В будущем при благоустройстве участка набережной за КРК «Мегаполис» до моста на Свердловском проспекте подпорная стена будет демонтирована. Наша главная задача — открыть вид на реку, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

На участке будет обустроена пешеходная прогулочная зона, аналогичная той, что уже появилась на участке набережной Миасса за краеведческим музеем. Только там реку от людей отгораживают парапеты.

ПАРК ВМЕСТО РЫНКА

Теперь и не скажешь, что на улице Воровского когда-то располагался шумный рынок. Небольшая, но так необходимая пешеходам прогулочная зона стала буфером между проезжей частью и жилыми многоэтажными домами. Вместо фонтана, который был построен еще к 50-летию Центрального района, посередине нового маленького сквера обустроили круглую клумбу, вокруг которой расположены две длинные полукруглые лавочки.

Сквер на Воровского в красках осени.

Несмотря на близость дороги, теперь это тихая зона, где можно перевести дух во время прогулки или передохнуть, скажем, по пути от остановки к дому. А вечерняя прогулка всей семьей под сенью листвы поднимет настроение, а кому-то навеет спокойный сон...

Глава района отметил, что в целом реализация столь масштабных проектов стала возможной благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой. Финансирование таких программ и проектов проходило не только из федерального, но также из регионального и городского бюджетов.