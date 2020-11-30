1Гбит/с — это очень быстро? Что такое видео разрешения 4K? И как вести стриминг в формате Ultra HD? Если эти вопросы вгоняют вас в краску или заставляют судорожно штудировать поисковики — то этот материал попался вам в нужное время. «КП-Челябинск» совместно с оператором МТС, который недавно объявил о запуске гигабита на Южном Урале, отвечает на вопросы, которые многим неудобно задать.

Что за гигабит? И зачем он вообще нужен?

До недавнего времени пользовали интернета вполне себе довольствовались скоростью от 50 до 100 Мбит/с. С приходом пандемии, потребность в больших скоростях стала ощутимой. Наша жизнь полностью перешла в онлайн. Совещания и уроки по скайпу, родительские собрания по зуму, концерты по ютьюб, а еще надо скачать фильмы и сериалы для вечернего просмотра на любимом диване или поиграть в онлайн-игры — так нагрузка на сеть увеличилась в несколько раз.

Как отметил Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области, пандемия значительно ускорила рост потребления интернет-трафика в Челябинской области — с переходом на удаленку южноуральцы стали чаще использовать фиксированную сеть с возможностью одновременного подключения к интернету устройств сразу для всей семьи. В таких условиях высокоскоростные тарифы создают для челябинцев и магнитогорцев комфортные условия для работы, учебы и развлечений. Мы уже сейчас видим высокую заинтересованность в гигабитном интернете — с первых дней на этот тариф активно переходят пользователи домашнего интернета МТС и именно его выбирают новые абоненты.

Еще в начале нулевых для выхода в интернет многие использовали модем, средняя скорость скачивания файлов тогда составляла 5-6 килобайт в секунду. Например, для скачивания песни в два мегабайта приходилось ждать по 10-15 минут.

Спустя два десятка лет и благодаря нескольким качественным скачкам технологий связи можно скачать ту же песню сразу после клика на ее название.

А некоторые южноуральцы сейчас уже вовсю кайфуют от домашнего интернета со скоростью до 1 Гбит/с. Сидят себе на удаленке и смотрят все новинки кинематографа, скачивая фильмы и сериалы за считанные секунды.

Да мне и 200 мегабит хватит. Куда уж больше?

Если вы одинокий холостяк и проводите вечера за просмотром сериалов, то домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/с может и быть пределом ваших мечтаний.

А если вы примерный семьянин? Только представьте ситуацию: дома жена, дети, теща или другие родственники — одни играют, вторые стримят, а третьи качают что-то из интернета. Тут стандартные скорости не справляются: все используют одну сеть и на всю семью уже не хватает.

Емкость сети МТС после модернизации позволяет южноуральцам увеличить пропускную способность для просмотра видео разрешения 4К*, ведения стриминга в формате Ultra HD или скачивания «тяжелого» контента. При этом высокая скорость поддерживается сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок.

А еще скорость 1 Гбит/с позволяет «зарубиться» в любимую игру на облачном сервере без подвисаний и крутым качеством видеопотока.

Да и хранить файлы в облаке теперь удобнее, ведь скорость интернета равна скорости чтения с жесткого диска!

И как стать счастливчиком, который сможет погонять на гигабите?

Гигабит МТС уже могут попробовать 200 000 жителей многоквартирных домов в Челябинске и Магнитогорске, и их ряды будут постоянно расти — компания планирует расширять сеть и проводить гигабит в новые дома.

Проверить возможность запуска гигабита в вашу квартиру можно на сайте МТС в Челябинской области.

Мне и моим соседям повезло. Что дальше?

Все просто! Оставляете заявку на сайте и ждете молодца из ларца, который вас и подключит!

Помимо сети, для подключения прорывного интернета нужно и прорывное оборудование со специальным портом Ethernet, который может пропускать этот гигабит. Но, чтобы не придумывать, его можно взять у провайра.

Космическая скорость, наверное, стоит космических денег? Я и так в этом году трачу больше, чем хотел бы…

Именно для вас приятная новость — провайдер дарит 1 Гбит/с тем, кто подключает тариф на 500 кБит/с за 550р в месяц. Подробности тарифов и щедрых предложений от МТС узнавайте на официальном сайте.

Читателям «Комсомолки» дарим еще один годный лайфхак. Если вы вовремя оплачиваете интернет, МТС вам начисляет бонусы, их можно использовать как скидку (а она может составлять до 50% от ежемесячной стоимости тарифа).

P.S. Один наш сотрудник так и делает: один месяц платит 100%, а второй — 50%. Хитрый жук! Но платить полцены за домашний интернет — круто!

* Видео 4К — это когда соотношением по горизонтали и вертикали кадра вдвое превосходит видео высокой четкости HD (1980 X 1080) и в пикселях составляет 3840 Х 2160.

** Мобильные приложения имеют возрастные ограничения 18+.

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