Мужчина, зарезавший барана в сквере Челябинска, объяснил свой поступок

Челябинец зарезал барана на глаза у прохожих и детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные челябинцев шокировало жуткое зрелище. В сквере по улице Молодогвардейцев 40-летний мужчина зарезал барана. После инцидента горожанина вызвали в полицию, где ему пришлось объяснить свои действия, сообщает УМВД Челябинска. Оказалось, что это был свадебный обычай.

— У нас в мусульманской вере принято резать барана, когда невестка с женихом заходят в свадебный зал. Вот я и порезал, чтобы у молодоженов удачно все было. Я даже не видел, что кто-то снимает на видео, и не знал, что в общественном месте нельзя, — рассказал мужчина сотрудникам полиции. — Извиняюсь за свой поступок и за то, что дети это увидели.

Зато молодоженам есть, что вспомнить. Ведь праздничный ритуал приравняли к мелкому хулиганству, и челябинца привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Максимальная санкция за данное правонарушение штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.

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