Житель Челябинской области и его 70-летний отец устроили дрифт возле Вечного огня

Водитель квадрацикла устроил дрифт возле мемориала Великой отечественной войне. Фото: кадр из видео t.me/mash

В Челябинской области поймали двух вандалов. Жителя Златоуста в темное время суток приехали к мемориалу Великой Отечественной войны на автомобиле Hyundai и квадроцикле. Они начали дрифтовать прямо перед Вечным огнем, а также прокатились по ступеням памятника. Автотрюки засняла камера наблюдения.

Любителями острых ощущений и циничного поведения оказались 40-летний мужчина и его 70-летний отец.

— Правонарушители были установлены. 40-летний мужчина управлял квадроциклом, 70-летний гражданин — автомобилем Hyundai, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Водителя квадроцикла привлекли к ответственности за вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). И на обоих составили протокол за езду по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).

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