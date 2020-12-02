В Челябинске двухлетняя девочка с редким генетическим заболеванием выиграла лекарство за 170 млн рублей

Маленькой Василисе поставили лекарство за 170 млн рублей. Фото: Виктория Кубышкина

У двухлетней Василисы Кубышкиной из Челябинска страшное генетическое заболевание СМА, при котором у ребенка атрофируются мышцы. Болезнь редкая, поэтому и лекарство дорогое. Один укол стоит целое состояние — около 172 миллионов рублей.

— Василиса родилась обычной девочкой. Когда ей было восемь месяцев, мы заметили, что она не вставала, не ползала, как это делают обычные дети. Конечно, мы начали бить тревогу, ходить по врачам. И все только разводили руками, говорили, что еще рано ходить, все дети разные, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Виктория.

Поставить СМА Василисе было очень сложно, ведь она ничем не отличалась от обычных детей. И ее старший брат начал ходить позже, но серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Фото: instagram.com/mama_smailik_vasya/

Драгоценное лекарство zolgensma девочке поставили в начале ноября. Она одна из немногих детей в России, кто выиграл препарат в американской лотереи. Виктория уже видит небольшие изменения в развитии дочери и радуется каждой мелочи. Ведь это значит, что ребенку становится лучше.

— Я замечаю и врачи замечают, что Василиса действительно становится крепче, а ее движения — резче. Раньше она на руках, как кисель, разваливалась. Сейчас чувствую, что держу ребенка. Она меня может обнять ручкой, появилась опора в ногах. Препарат и правда работает, — поделилась Виктория. — Мы нашли в Екатеринбурге Елену Юрьевну Сопего. Она помогла заполнить анкету на английском языке для участия в розыгрыше.

Фото: instagram.com/mama_smailik_vasya/

Виктория хочет, чтобы ее дочь радовалась жизни, как обычные люди. Она считает, что инвалидное кресло не приговор.

— Заболевание перестало прогрессировать, но хождение требует гораздо больших усилий. Поэтому не могу сказать, будет ли она ходить, — рассказывает Виктория. — Возможно, для кого-то ребенок на коляске — это страшно. Но я вижу, что Василиса развивается, как обычные дети. Она также разукрашивает обои, катается на своей маленькой коляске, с братом играет. И я хочу, чтобы таких детей тоже принимали в нашем обществе.

Также своей историей Виктория делится в Instagram и объясняет, как предупредить генетические заболевания у детей.

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