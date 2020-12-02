Стали известны подробности о ребенке, найденном на мусорном полигоне под Челябинском

Коробку нашли когда сортировали мусор Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Стали известны обстоятельства, при которых на полигоне ТБО в Полетаево нашли тело ребенка, а также информация о младенце.

— Коробку вскрыли в сортировочном комплексе — там все пакеты и коробки с отходами распаковываются для дальнейшей разборки по фракциям. Вскрыт был черный пакет, в пакете была картонная коробка, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников полигона.

Коробка была из-под обуви.

Из собственных источников в правоохранительных органах удалось узнать пол ребенка — это девочка. Она родилась недавно. Что стало причиной смерти и сколько времени прошло, прежде, чем его выбросили, должно определить вскрытие.

Машина, на которой привезли страшный пакет, предположительно прибыла из Коркино. Также есть информация, что она ехала из Еманжелинска.

Министр социальных отношений Ирина Буторина ответила, что сейчас идет сбор информации и попросила перезвонить позднее.

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