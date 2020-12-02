Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 декабря 2020: отмена Нового года, смерть матери Тефтелева, борода от ковида

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 декабря Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области заметно растет динамика заболеваемости коронавирусом. На ранее утро 3 декабря минздрав зарегистрировал 298 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 27 239 человек.

Выздоровевших в четыре раза меньше, чем зараженных. За день из больниц выписали 70 человек. С начала пандемии 17 375 жителей региона переболели COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Растет и количество смертей. За день погибли 12 зараженных. У пяти женщин (81 год, 73 года, 82 года, 90 лет, 78 лет) и двух мужчин (66 и 88 лет) коронавирус стал основной причиной смерти. Еще у пятерых человек были другие заболевания:

— пациент, 50 лет: цирроз печени, хронический панкреатит;

— пациент, 70 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 79 лет: ишемический инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь;

— пациент, 80 лет: хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность;

— пациентка, 86 лет: сахарный диабет, атеросклероз аорты.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Чемпионат по фигурному катанию пройдет при полупустых трибунах

В Челябинске ограничат количество зрителей на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет на арене «Трактор» 24-27 декабря. Заполнить смогут только 35% мест от общего количества.

Соревнования будут проводит согласно всем предписаниям Роспотребнадзора, заверил гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Спортсмены будут находиться в «чистой» зоне и не смогут контактировать со зрителями. Кстати, без отрицательного теста на коронавирус к фигуристам не подпустят и журналистов.

Отменили концерт экс-солиста «Агаты Кристи»

В Челябинске отменили концерт Глеба Самойлова, бывшего вокалиста «Агаты Кристи». Его выступление с группой The Matrixx было запланировано на 5 декабря в клубе «Галактика развлечений».

Организаторы объяснили, что чиновников министерство культуры насторожило то, что люди могут есть во время концерта. Несмотря на то, что клуб был готов закрыть бар, мероприятие пришлось перенести на 10 июня. Возвращать деньги не будут.

В «Саду Победы» отменили Новый год

Администрация парка «Сад Победы» решила в этот раз отказаться от празднования Нового года и отменила праздничные мероприятия, в том числе приемную Деда Мороза.

Тем не менее, в центре Челябинска будет работать ледовый городок. Закончить его планируют к 20-м числам декабря.

Борода от коронавиуса

В новом 2021 году даже Дед Мороз придет в маске. Аксессуар с бородой придумала челябинка Екатерина Карпова. На ткани она вышила нос, рот и пришила искусственный белый мех — получился Дед Мороз.

— Я постоянно придумываю что-то интересное. Для меня это пища для души. Эту маску я больше для подростков предполагала — по приколу, но заказывают и взрослые, — рассказывает Екатерина.

Швея отметила, что за маской с бородой также легко ухаживать, как и за обычной тканевой. Мама мастерица недавно переболела коронавирусом.

Фото: Екатерина Карпова

Тефтелеву не разрешили попрощаться с матерью

На 91 году жизни скончалась мать бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за взятку. У женщины нашли коронавирус, поэтому экс-градоначальнику не разрешили попрощаться с матерью.

Напомним, в прошлом году умерла жена Евгения Тефтелва. Теперь вся организация похорон легла на плечи его сына.

Умер заведующий лаборатории

Стало известно о смерти заведующего лабораторией ГКБ № 1 в Магнитогорске Евгения Вышегородцева. Специалист скончался на 73 году жизни в понедельник, 30 ноября. Прощание запланировано на сегодня, 3 декабря.

Предположительной причиной смерти стал коронавирус.

— Из 48 лет своей трудовой деятельности, 30 лет возглавлял лабораторию. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Мы сохраним светлую память о Евгении Алексеевиче, как о человеке с добрым сердцем, надежном друге и прекрасном руководителе, — вспоминает коллега Евгения Вышегородцева Татьяна Звягина.

Не карантин, а изоляция

В Челябинской области из-за коронавируса изолировали один класс. В минздраве уточнили, что речь идет об учениках школы в Снежинске.

В регионом министерстве образования подчеркнули, что дети не заболели COVID-19, но контактировали с зараженным. На прошлой неделе в Снежинске на изоляции было 12 классов. Все дети уже вернулись очным занятиям.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 декабря 2020 г.

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