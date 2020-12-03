Забота о пожарной безопасности как часть бизнес-стратегии

Сегодня МЧС провело противопожарные учения на территории ЖК «Лесопарковый». Были задействованы 37-метровая лестница и пожарная вышка. По мнению руководителя компании-девелопера «Весна» (является застройщиком ЖК «Лесопарковый») Екатерины Цветковой, в нашей стране часто организуются проверки после какого-то резонансного ЧП, но крайне редко — с целью предупредить возможные происшествия.

«ЖК «Лесопарковый», — говорит Екатерина Цветкова, — это современный жилой комплекс в центре Челябинска, в двух минутах ходьбы от городского бора. Как застройщик, мы хотим быть на 100% уверены в безопасности наших жильцов. Именно поэтому мы поддержали инициативу провести учения на территории нашего комплекса. К слову, для МЧС это отличная возможность проверить свою готовность на высотных объектах, ведь в «Лесопарковом» сразу несколько 24-этажных домов.

По итогам мероприятия пожарные вынесли ряд рекомендаций для управляющей компании по освобождению части дворовой территории от припаркованных автомобилей, мешающих проезду и разворачиванию техники.

— Уверена, наши коллеги из управляющей компании в кратчайшие сроки примут необходимые меры по исполнению рекомендаций МЧС, — резюмирует руководитель «Весны» Екатерина Цветкова.