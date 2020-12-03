Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 декабря 2020: начало массовой вакцинации, ковидный словарь и закрытие хирургии

В Челябинскую область привезут три тысячи доз вакцины от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Впервые количество новых заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило отметку в 300 человек. На ранее утро 4 декабря минздрав зарегистрировал 303 новых случая заражения. Общее число заболевших составило 27 542 человека.

За день из больниц выписали 47 пациентов. С начала пандемии COVID-19 переболели 17 422 жителя региона. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Новый смертельный рекорд установлен в Челябинской области. За сутки умерли 13 пациентов, зараженных коронавирусом. У трех мужчин (73 года, 57 лет, 76 лет) и пяти женщин (83 года, 80 лет, 55 лет, 84 года, 79 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. Еще у пятерых погибших были другие заболевания:

— пациент, 69 лет: сахарный диабет с осложнениями, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 76 лет: сахарный диабет, диабетическая нефропатия;

— пациент, 82 года: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 84 года: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз;

— пациент, 69 лет: сахарный диабет, острая сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

3000 вакцин от коронавируса

На следующей неделе в Челябинскую области привезут три тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В числе первых прививку поставят медработникам, учителям, соцработникам и полицейским. Желающих немало, и даже трех тысяч может не хватить.

— Мы готовы принять большие партии, потому что есть достаточные мощности холодильного оборудования. По распоряжению губернатора, готовы медучреждения, в которых будет идти вакцинация, — сказала Ирина Гехт.

В январе 2021 года в область возможно поступит еще больше доз вакцины.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Сообщается, что ставить будут будут «Спутник V».

Сначала испытали на обезьяна, теперь на людях

А между тем на подходе третья вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова (Москва). В числе ее разработчиков — уроженец Троицка Юрий Ивин.

— Летом мы прививали обезьян — игрунковых мармозетов. У них до сих пор есть антитела, и их уровень не падает, — рассказал Юрий Ивин.

В октябре начались испытания вакцины. Юрий Ивин подчеркнул, что прививку полностью проверили на безопасность. Чем отличается третья вакцина от других, — в материале «Комсомолки».

С коронавирусного на русский

Пандемия коронавируса с нами надолго, по крайней мере новые слова, которые она породила, уже стали частью нашего лексикона. Филолог ЧелГУ записал больше сотни слов и значений ковидного периода. Среди них: карантини, маскобесие, зумиться, расхламинго.

— Слово «самоизоляция» в сегодняшнем его понимании отсутствовало в русском языке, — говорит профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания, доктор филологических наук Елена Голованова. — Сейчас оно употребляется в двух значениях: комплекс ограничительных мер со стороны правительства и добровольная изоляция, чтобы предотвратить распространение эпидемии.

Кроме того, «завирусились» и крылатые фразы. Например, «Вирус в бороду — пневмония в ребро». Пополнить свой словарный запас можно по ссылке.

Хирургия на карантине

В копейской горбольнице №1 на карантин по коронавирусу закрыли хирургический корпус. В помещениях проводят санобработка.

— Идет эпидрасследование. Хирургический корпус вновь будет открыт по окончанию противоэпидемических мероприятий. Сотрудники ежедневно проходят обследования. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заверили в пресс-службе минздрава.

В городских сообщества прошел слух о том, что закрыли всю больницу. Однако эту информацию опровергли в минздраве Челябинской области.

Путешествия в пандемию

Число заболевших растет не только в Челябинской области и России, но и в других странах. За рубежом постепенно возвращаются к ограничениям. Путешествие за границу в период пандемии коронавируса считается достаточно смелым шагом, но журналист КП-Челябинск не испугалась и поехала. Репортаж из Турции, — по ссылке.

Кстати, по прилету из-за границы нужно сдать тест на ковид. Разбираемся, где это можно сделать в Челябинске.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 декабря 2020 г.

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