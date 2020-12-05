В Челябинской области после операции умерла многодетная мама

Юлии было 34 года. У нее осталось трое детей, младшей девочке всего 11 месяцев. Фото: Предоставлено героем публикации

Сердце 34-летней Юлии Андреевой из Челябинской области остановилось 29 ноября, в День Матери. Незадолго до этого девушке сделали операцию по замене сердечного клапана. По словам знакомых, операция прошла успешно, но что-то пошло не так. Сиротами остались трое ребятишек 10 лет, 5 лет и 11 месяцев. Их Юля тянула в одиночку.

Из близких родственников у многодетной мамы — только пожилой отец и сводная сестра Алена, тоже одинокая мама. Алене 21 год, ее сыну полтора. Помочь девушке, на которую в одночасье свалилось столько бед и проблем, пытается весь Копейск.

БЫЛО МНОГО ПЛАНОВ

Прощание с Юлей прошло в местном храме 3 декабря. Друзья, родственники, знакомые, траурные речи... Громкий плач Алены, на руках которой осталось четверо детей.

— Юлия в гробу, как живая. Всего 34 года, планы на жизнь, чтобы воспитать детей. Все оборвалось, — говорит председатель копейского благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев.

Фонд помогал Юле и раньше. А когда случилась беда, сотрудники пришли на помощь Алене. До трагедии сестры жили в одной квартире большой дружной семьей. Весь их доход был — пособие, это около 50 тысяч рублей на шестерых. Девушки с трудом, но справлялись.

Местные жители рассказывают про Юлю только хорошее. Она буквально жила своими детьми. Сейчас самый главный вопрос — с кем они останутся после смерти мамы.

Юлии не стало в День матери. Фото: Предоставлено героем публикации

СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ДЕТЕЙ НЕ РАЗЛУЧИЛИ

Алена хочет забрать всех ребятишек себе, но ей могут отказать. Официально девушка не работала, у нее на иждивении свой малыш. Старшего сына планирует взять 62-летняя бабушка — мать отца мальчика. Но у женщины возраст и... онкология, ребенка ей могут не дать.

— Наша задача, чтобы дети остались в Копейске, чтобы их не разлучили, не раскидали по разным городам. И чтобы у них были все средства для проживания, — говорит Андрей Горланцев. — Квартира, в которой живет семья, принадлежит Юле. Сейчас нужно смотреть по наследству. Там непростая история с документами. Но у нас были сложные случаи, и мы смогли решить.

Алена стала многодетной мамой. Фото: Предоставлено героем публикации

По словам Андрея, кроме проблем с документами, пропиской, выделением доли детей в квартире, есть и другие серьезные вопросы. Сына Алены нужно устроить в детсад. Младших детей умершей Юлии — определить на лечение, у малышей есть проблемы со здоровьем. Квартира требует ремонта, а чтобы одобрили опеку, условия проживания должны соответствовать. Нужны деньги на ремонт и рабочие руки.

— Алена сама делает ремонт. Хотела поклеить обои в коридоре до выхода Юлии из больницы после операции, но не успела. Будем помогать. Обои есть. Нужно купить линолеум и помочь рабочими руками. Алена смотрит за детьми и ей сейчас не до этого, — говорит Андрей.

В квартире, где живет семья, нужно делать ремонт. Фото: Предоставлено героем публикации

Алена будет еще месяц получать пособие 17 тысяч. Потом до 3 лет будет получать по 10 тысяч. На эти деньги она должна содержать одна четверых детей.

— Понятно, что им нужна будет материальная помощь. Мы готовы семью содержать, пока ей не будут выплачены другие пособия, выплаты, опека и все прочее. Но там не все просто с документами, поэтому я думаю это будет небыстро, — отмечает председатель благотворительного фонда.

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ

Если вы хотите помочь этой семье, а также другим многодетным семьям, находящимся в трудной ситуации, обратитесь в фонд «Эстафета доброты». Здесь подскажут реквизиты для перевода средств, и как еще можно помочь родителям и их детям.

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