Челябинск зажигает: где полюбоваться на новогоднюю иллюминацию

Вот такая красота будет стоять у Драмтеатра. Фото: t.me/vasafonov, t.me/Челябинский дорожник

Не знаете, как провести субботний вечер? Мы вам подскажем. Сегодня, 5 декабря, по всему городу должна включиться иллюминация. Где установили светящиеся фигуры и как их найти в своем районе – читайте в нашем материале.

Новогоднее оформление Челябинска в этом году пополнилось новыми арт-объектами: елка из шаров, люстра, три лампы. Все три установили в центре города.

Гигантская «люстра». Где находится: у театра драмы им. Наума Орлова.

Вот такая красота будет стоять у Драмтеатра. Фото: t.me/vasafonov, t.me/Челябинский дорожник

Световой тоннель. Где находится: на Кировке

Световой тоннель уже полюбился челябинцам. Фото: t.me/Челябинский дорожник

Елка из шаров. Где находится: вход в парк «Алое поле» со стороны Ленина/Свердловского проспекта

Елочка стоит на Алом поле Фото: Валентина ВАГАНОВА

Рядом с ней получатся красивые фото! Фото: Алена МЫЗГИНА

Восьмиметровый снеговик. Где находится: парк «Алое поле» за органным залом «Родина»

Гигантский светящийся снеговик, который три года украшал площадку возле оперного театра, «переселился» на Алое поле. С ним же переехал и световой тоннель.

Снеговик до этого «жил» возле оперного театра Фото: Валентина ВАГАНОВА

Гигантские красные лампы. Где находятся: на проспекте Ленина напротив Публичной библиотеки

Правда, 4 декабря, в пятницу их убрали. В мэрии рассказали, что их увезли временно, ведутся монтажные работы.

Лампы временно убрали, но обещали вернуть. Фото: Сергей Сотников, t.me/vasafonov

Что еще обещали установить к Новому году

К 8-9 декабря засветятся деревья на перекрестке Труда и Свердловского проспекта. Вообще подсветку деревьев обещали сделать на проспекте Ленина, Алом поле, Площади Революции.

Совсем скоро деревья засветятся. Фото: t.me/vasafonov

Как сообщал КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев, на набережной реки Миасс в районе «Сада камней» будут установлены интерактивные качели — подвесные и балансир. Уличные торшеры и световые скамейки-звезды появятся в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского. Еще одни качели установим на Тернопольской, ближе к так называемому лекторию. Всего установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных. В управлении архитектуры составили даже карту новогоднего оформления.

Продолжается строительство ледового городка «Челябинск космический». Его планируют открыть до 22 декабря. Недавно власти устроили виртуальную экскурсию по ледовому городку.

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