«Трактор» потерпел разгромное поражение от СКА на домашнем льду в Челябинске

«Трактор» — СКА 1:5
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В субботу, 5 декабря, «Трактор» уступил дома питерскому СКА 1:5.
Игра не заладилась сразу на первых минутах счет открыл Антон Бурдасов — воспитанник челябинского хоккея, выступающий за армейцев с Невы. Черно-белые поспешили сравнять счет — в меньшинстве забросил шайбу Томаш Гика. Но радость была недолго и Антон Бурдасов снова огорчил Ивана Федотова.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Из Санкт-Петербурга прибыла мощная группа поддержки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
У черно-белых тоже была мощная поддержка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После перерыва позиции гостей укрепил Кирилл Марченко, выкатившись с близкой дистанции. Иван Федотов не смог прижать шайбу и она покатилась за ленточку. После того, как Артем Швец-Роговой забросил четвертую шайбу, Ивана Федотова заменил Роман Вилл.
Под занавес матча в ворота Романа Вилла попал курьезнейший: шайба Владислав Каменева полетела верхом, залетела за спину голкиперу челябинцев, а затем и в ворота.
В течение всего матча «Трактор» создал несколько голевых моментов, но не смог их реализовать.
Челябинцы верили в команду до последнего
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Из-за ковида число билетов ограничено, но народу все равно много
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В перерывах можно было сделать фото в фотозоне
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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