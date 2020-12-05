«Трактор» потерпел разгромное поражение от СКА на домашнем льду в Челябинске

«Трактор» — СКА 1:5 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 5 декабря, «Трактор» уступил дома питерскому СКА 1:5.

Игра не заладилась сразу на первых минутах счет открыл Антон Бурдасов — воспитанник челябинского хоккея, выступающий за армейцев с Невы. Черно-белые поспешили сравнять счет — в меньшинстве забросил шайбу Томаш Гика. Но радость была недолго и Антон Бурдасов снова огорчил Ивана Федотова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из Санкт-Петербурга прибыла мощная группа поддержки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У черно-белых тоже была мощная поддержка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После перерыва позиции гостей укрепил Кирилл Марченко, выкатившись с близкой дистанции. Иван Федотов не смог прижать шайбу и она покатилась за ленточку. После того, как Артем Швец-Роговой забросил четвертую шайбу, Ивана Федотова заменил Роман Вилл.

Под занавес матча в ворота Романа Вилла попал курьезнейший: шайба Владислав Каменева полетела верхом, залетела за спину голкиперу челябинцев, а затем и в ворота.

В течение всего матча «Трактор» создал несколько голевых моментов, но не смог их реализовать.

Челябинцы верили в команду до последнего Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за ковида число билетов ограничено, но народу все равно много Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В перерывах можно было сделать фото в фотозоне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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