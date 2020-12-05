Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 декабря 2020: памятник врачам, Гехт-таксист и новые места отдыха

Даже на каток — в маске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые за долгое время количество новых зараженных коронавирусом начало падать: 303 случая против 305 сутками ранее. Но цифры слишком высоки, чтобы расслабляться. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 декабря 2020 г.

За прошедшие сутки выписаны 232 человека (всего выздоровели 17860). На лечении находятся 9306 человек. Всего с начала пандемии ковид официально подтвердили у 28150.

Инфографика: коронавирус74.рф

Умерли еще 12 человек, всего 930. За сутки от COVID-19 умерли трое: мужчина 52 лет и женщины 55 и 73 лет. От других причин (ковид сопутствующий):

— пациент, 58 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 60 лет: сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия;

— пациентка, 65 лет: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз аорты;

— пациент, 66 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный пневмосклероз;

— пациент, 73 года: сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия;

— пациент, 75 лет: ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз;

— пациентка, 76 лет: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз;

— пациентка, 82 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Гехт сменила профессию

Первый вице-губернатор Ирина Гехт начала таксовать. Нет, это не кризис довел. В день волонтера чиновница села за руль и отвезла доктора на несколько вызовов.

— Борьба с ковидом продолжается. Сегодня линия фронта сместилась с госпитальных баз в амбулаторно-поликлиническое звено. Очень многое зависит от того как быстро и правильно будет поставлен диагноз и начато лечение. Заключен договор с Яндекс-такси по доставке врачей к пациентам. Для этих же целей передана часть машин правительственного гаража. Но и этого не всегда бывает достаточно, — написала Ирина Гехт в своем Instagram.

Ирина Гехт съездила на четыре вызова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она рассказала, что помимо машин «Яндекс.Такси», с которым заключен договор, на помощь приходят автоволонтеры. Водители работают во время перерывов, по вечерам или в выходные.

Ковид бьет по врачам

Накануне стало известно о смерти еще троих врачей в Челябинской области. Это анестезиолог-реаниматолог горбольницы №8 и врач-гинеколог Областной больницы — обоим было по 38 лет.

Ровно столько же — 38 лет стажа у фельдшера из поселка Дружный Кунашакского района Зульфиды Казыхановой. 58 летняя женщина тоже умерла от коронавируса.

— Зульфида Валеевна работала фельдшером ФАП, фельдшером скорой помощи, последнее время работала фельдшером терапевтического кабинета, оказывая медицинскую помощь населению всего Урукульского поселения (10 деревень). Ее всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность, — пишет районная газета «Знамя труда».

Памятник медикам

В Челябинске планируют поставить памятник врачам в знак благодарности от жителей Челябинска и области. Автор проекта — председатель «Союза отцов Челябинской области» Михаил Щапов.

Это набросок скульптуры. Окончательный эскиз будут рисовать позже Фото: Алена МЫЗГИНА

Председатель областного Заксобрания Владимир Мякуш предложил направить на установку памятника премиальный фонд депутатов и установить скульптуру на Кировке — на месте, где раньше была красавица, любующаяся перед зеркалом. Место примечательно еще и тем, что находится напротив Министерства здравоохранения Челябинской области. Где еще предлагали поставить памятник, — читайте по ссылке.

Карантин есть, а предписания нет

Родителей детского сада №457 в Челябинске всполошило объявление о том, что с 26 ноября до 9 декабря объявлен карантин по пневмонии. Но никого по домам не закрыли — только попросили строго соблюдать масочный режим.

Обычно карантин по пневмонии в учебных учреждениях объявляют, если заболевают 20% воспитанников или больше двух детей в группе.

— Предписания Роспотребнадзора нет. Появилась информация, что заболел один сотрудник, потому мы решили перестраховаться и ввели карантинные мероприятия, — объяснила и.о. заведующей МБДОУ №457 Елена Мацкив. — Со слов сотрудника, у нее пневмония. Мы и так постоянно проводим дезинфекцию помещений, работают рециркуляторы, ношение масок обязательно, мы развели потоки людей.

Ковид ковидом, а к пальмам хочется

Росавиация дала добро на рейсы из Челябинска в Египет. Но никто никуда не полетит. Воздушные границы из Челябинска закрыты из-за «переезда» международного зала аэропорта.

— Идет установка оборудования. До апреля летать никто не сможет, — обнадежили в пресс-службе аэропорта.

Но всегда можно полететь через Москву. Какие рейсы планируют открыть из соседних Екатеринбурга и Уфы, — в нашем материале.

Одеваемся теплее и отдыхаем в Челябинске

спорт помогает укреплять здоровье. В парке Терешковой открыли современный каток. Новый каток — не просто площадка, где все кучей ездят по кругу, а дорожки по всему парку.

— Проезды сделаны на существующих дорожках, — рассказал вице-мэр по городской среде Александр Егоров на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM). — Не просто каток по кругу, который уже стал неинтересным — это прошлый век. Сейчас дорожки будут залиты по дорожкам парка, чтобы люди сформировали маршрут и ездили так, как хотят.

Новый каток в парке Терешковой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А между тем, Роспотребназдор дал советы как выбрать новый пуховик. Как это связано с коронавирусом, спросите вы.

— Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19, поэтому очень важно одеваться по погоде, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 декабря 2020 г.

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