Путин пообещал мальчику из Челябинска покататься с ним на коньках

Такое желание Дима Ащепков оставил на елке Фото: предоставлено Юлией Ащепковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинска. Накануне он принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» — ему предложили выбрать шар с номером от 1 до 10. Однако президент назвал 12, и тогда ведущий достал сразу два шара с номерами 1 и 2.

В одном из них лежало желание девятилетнего Димы Ащепкова. В своем письме мальчик признался, что хотел бы покататься на Красной площади и посмотреть место работы президента в Кремле.

— Запросто, сделаем, — заявил Путин. — Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге.

По словам мамы мальчика, такие слова очень обрадовали Диму. Поехать в столицу семья планирует ближе к концу декабря.

— Дима радостно отреагировал на слова президента, — рассказала КП-Челябинск Юлия Ащепкова. — Пока не знаю, когда поедем, думаю, что ближе к Новому году.

Дима с любимой собакой Фото: предоставлено Юлией Ащепковой

Во втором шаре лежало желание десятилетнего Саши из Тулы — он хочет обнять настоящую панду. Президент пообещал подумать, как можно это исполнить.

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