В Челябинской области затопило больницу, в которой лежат пациенты с коронавирусом

Фото: Инцидент Миасс / vk.com

В городе Миасс Челябинской области затопило больницу, в которой лежат пациенты с коронавирусом. В социальных сетях горожанка начала бить тревогу, заявив, что уже долгое время вода не уходит из палат.

— Люди, 4 часа льется рекой вода, в больнице на Машгородке в красной зоне. Сделайте что-нибудь, — написала женщина в группе «Инцидент Миасс».

Фото: Инцидент Миасс / vk.com

В больнице рассказали, что коммунальная авария действительно произошла, но не в красной зоне. Со временем все неполадки устранили, потоп не доставил крупных неудобств врачам и пациентам.

— Были оперативно приняты меры по устранению потопа. Сейчас работа всех коммуникаций уже возобновлена, а последствия подтопления — устранены. Больница продолжает работу в штатном режиме. На оказании медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в госпитале, это никак не отразилось, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь ГБ № 2 Марина Антропова.

Фото: Инцидент Миасс / vk.com

В конце ноября похожий инцидент произошел в новой инфекционной больнице Челябинска, которую построили за 2,5 млрд рублей. Позже в Минздраве объяснили, что затопление палат произошло из-за бытового засорения в трубах.

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