Топ-5 районов Челябинской области, где в декабре чаще всего болеют коронавирусом

Статистика неумолимо растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области неумолимо растет, особенно статистика подскочила с приходом холодов. Мы определили топ-5 районов, в которых люди чаще заражаются COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 28 452 случая коронавируса. Больше всего заболевших из Челябинска и Магнитогорска — 12 049 и 3 727 человек соответственно, поэтому в данный топ эти два города мы не включили.

Из остальных городов лидерство продолжает держать Миасс. Здесь зафиксировано 1 917 случаев COVID-19. Такая статистика неудивительна для города, поскольку населения Миасса составляет около 160 тыс. человек.

А вот вторая и третья строчки стали сюрпризом. Ровно два месяца назад мы составляли подобный топ, и тогда на втором месте был Златоуст с 873 заболевшими, а на третьем — Копейск с 561. В этот раз они поменялись местами, и в Копейске на 6 декабря зафиксировано 1 315 случаев COVID-19, а в Златоусте — 1 038.

Инфографика: коронавирус74.рф

С пятого места на четвертое переместился Сосновский район. За два месяца там нашли вирус еще у 503 человек, и теперь их общее количество составляет 913.

А закрывает топ-5 новичок рейтинга — Саткинский район с 750 заболевшими. Список лидеров по коронавирусу покинул Озерск с феноменальной статистикой: за два месяца там добавилось лишь 3 новых случая, теперь в городе 493 заболевших. Больше уже даже в Коркино — 499.

Напомним, 6 октября мы составляли топ-5 районов по заболеваемости коронавирусом. Тогда в Челябинской области было зафиксировано 17 293 случаев COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru