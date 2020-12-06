Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 декабря 2020: затопленный госпиталь и очередь на каток

Заболеваемость продолжает расти Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области продолжает неумолимо расти. По данным Минздрава, на утро 7 декабря в регионе зафиксировано 28 452 случая COVID-19. За сутки вирус нашли у 302 человек, 4 из которых — школьники. При этом из больничных палат выписали 159 южноуральцев, а с начала пандемии выздоровели 18 019 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 9 437 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

Помимо этого, коронавирус продолжает уносить жизни людей. За сутки умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Трое мужчин 43, 69 и 84 лет умерли непосредственно от вируса, а остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — женщина, 69 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 78 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 85 лет;

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — женщина, 57 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 88 лет;

— гипертоническая болезнь, атеросклероз аорты — женщина, 66 лет;

— сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — женщина, 61 год;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — мужчина, 69 лет;

— поликистоз почек, хроническая почечная недостаточность — женщина, 68 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ЗАТОПЛЕННЫЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Жители Миасса начали бить тревогу, что в красной зоне городской больницы № 2 произошел потоп. Кстати, в той самой, рядом с которой установили военную палатку, чтобы ждать очередь на КТ. Однако в больнице уточнили, что потоп произошел вне красной зоны. Случилась небольшая коммунальная авария, которую оперативно устранили, работу медиков инцидент никак не усложнил.

ДЕД МОРОЗ С АНТИТЕЛАМИ

Пока некоторые челябинцы думают, как не заразиться коронавирусом, некоторые уже переболели и даже делают бизнес. Местные аниматоры предлагают услугу Деда Мороза с антителами. Вместе с подарочками такой дедушка принесет еще и безопасный праздник. Такое объявление вызвало интерес со стороны общества, однако клиентов у аниматора пока особо не прибавилось.

ОЧЕРЕДЬ НА НОВЫЙ КАТОК

5 декабря в парке Терешковой открылся новый каток, который вызвал бешеный ажиотаж у челябинцев. В воскресенье там образовалась длиннющая очередь, которая начиналась задолго до входа в парк. Большая часть посетителей была без масок и явно не соблюдала социальную дистанцию.

Социальной дистанции в очереди на каток не было Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Мы составили топ-5 районов Челябинской области, в которых больше людей болеют коронавирусом. Без сюрпризов не обошлось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru