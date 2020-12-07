Руководитель челябинской IT-компании признан самым «социально ответственным» предпринимателем года

Председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев получил высшую награду главной независимой бизнес-премии региона — «Человек года». Лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области жюри признало лучшим в номинации «Социальная ответственность». Свои проекты в ней также представили крупнейшие промышленные предприятия Южного Урала.

Уникальность независимой премии заключается в составе жюри. Участников оценивают их же коллеги: успешнейшие представители бизнес-сообщества региона и эксперты сферы. При этом высшей оценки компания «Интерсвязь» получила за заслуги во внепрофильной деятельности.

— Награда стала для нас приятной неожиданностью. «Интерсвязь» ведет активную социальную деятельность, параллельно с основной, с момента своего основания. Наши проекты, не только «Парад первоклассников», но и другие: «Стена памяти», «Спасибо, мама», «Мегасубботник», «День рождения холодильника «Школьный вальс» уже давно завоевали любовь южноуральцев. Они постоянно фигурируют и на всероссийском уровне в федеральной повестке. Подобные премии дают сильную мотивацию компаниям, которые ведут подобную нашей социальную политику. И за счет этого в итоге преображается пространство, которое нас окружает, города и регионы, в которых мы живем и работаем, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев

Основной проект, который получил признание предпринимательского сообщества, «Парад первоклассников» реализуется компанией «Интерсвязь» девятый год подряд во всех городах присутствия. Его главная цель помочь маленьким южноуральцам узнать больше о профессии мечты и определиться с планами на будущее еще в начальной школе. В 2020 году он прошел в необычном формате. Участникам предложили пройти онлайн-квест, в ходе которого искусственный интеллект выявил у каждого предрасположенность к определенному виду деятельности. В завершении каждый ребенок получил советы от профессионалов и личного супергероя.

Рекорд в этом году поставила социальная акция «Стена памяти». Постоянно пополняемый архив проекта, расположенный на сайте pomni.is74.ru, стал самым большим территориальным банком фотографий и биографических фактов о героях Великой Отечественной войны. К 9 мая «Стена Памяти» собрала более 47 тысяч уникальных рассказов: это больше, чем в любом другом регионе страны.

Особой социальной миссией на протяжении нескольких лет для компании является строительство оптоволоконных сетей в труднодоступных и отдаленных территориях. Доступ к Интернету и цифровому телевидению имеют более 250 тысяч частных домохозяйств и свыше 350 территорий. В том числе и расположенные на сложнейшем рельефе местности. Всего услугами компании пользуются более 1 млн человек. Примечательно, что для работы над проектом компания используют исключительно собственные средства и ресурсы.

Социальную ориентацию сегодня приобретает и флагманский проект компании — бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Специалистами компаниями разработан и интегрирован в приложение уникальный сервис «Запись к врачу». По мнению экспертов это самый удобный и простой способ коммуникации с медучреждениями на данный момент. В структуру приложения встроен сервис «Умные парковки». Система позволяет находить свободные места на загруженных городских паркингах и отслеживает подозрительную активность около транспортного средства, оповещая владельца о подозрительном движении через уведомление на смартфон. В распоряжении пользователя налаженная сеть взаимодействия с сервисами ЖКХ. Работа над внедрением в экосистему приложения новых социально важных функций возможностей продолжается и по сей день.

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