Челябинцы могут получить год бесплатного электричества в подарок

Поставщик электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» проводит уникальную акцию — «Год бесплатного электричества». Участие в ней могут принять жители Челябинска, являющиеся одновременно клиентами ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск».

Для этого достаточно не иметь долгов за отопление, ГВС и электроэнергию и успеть оплатить начисления декабря до Нового года. Все абоненты, выполнившие эти условия, автоматически примут участие в розыгрыше сертификатов на бесплатную электроэнергию в 2021 году. Итоги розыгрыша будут подведены в январе сразу после новогодних праздников, победители получат сертификаты номиналом 4 000 рублей или порядка 1 000 бесплатных киловатт-часов. Для многих семей этого объема хватит на целый год. Подробности акции доступны на сайте.

— Эта акция с одной стороны направлена на поддержание платежной дисциплины, которая, откровенно говоря, очень пострадала в результате событий 2020 года, с другой стороны на поддержку наших потребителей, которые, несмотря на непростые для всех условия, продолжают оплачивать потребленные ресурсы вовремя. Для участия в акции достаточно просто не иметь долгов за отопление и свет и оплатить начисления декабря чуть ранее положенного по закону срока — до 31 декабря. Говорят, как встретишь Новый год — так его и проведешь. Поэтому предлагаем всем начинать его с приятных сюрпризов, а не с долгов, — прокомментировал директор по работе с клиентами ООО «Уралэнергосбыт Андрей Святых.

Узнать, имеется ли у вас задолженность за отопление и свет, можно в личных кабинетах ресурсоснабжающих организаций: ООО «Уралэнергосбыт» — по электроэнергии, АО «УСТЭК-Челябинск» — по отоплению и ГВС, либо по единому бесплатному номеру 8-800-2222-500.

Совершить оплату за электроэнергию и отопление можно:

1.В пунктах приема платежей Системы «Город»;

2. В сервисах ПАО «Сбербанк России»:

— через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»,

— интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,

— услуга «Автоплатеж»,

— офисы и терминалы.

3. В офисах и терминалах ПАО «Челиндбанк».

4. В почтовых отделениях г. Челябинска и Челябинской области.

В компании напоминают, что с 1 января 2021 года снимается мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за просрочку платежей. Это значит, что имеющиеся долги неизбежно возрастут. Кроме того, если долг за электроэнергию превысит норматив потребления в два раза, электроэнергию могут отключить вплоть до полного погашения задолженности.

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