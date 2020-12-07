Нефтепроводчики потушили нефтяной резервуар в Челябинской области

Пожар был учебным: АО «Транснефть — Урал» провело пожарно-тактическое учение в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Челябинск» в Челябинской области.

Задачей пожарных расчетов была отработка действия по минимизации последствий возможного пожара в начальной стадии его развития. По сценарию учений, условный пожар возник в резервуаре, рассчитанном на хранение пяти тысяч кубометров нефти. На место незамедлительно прибыли пожарное подразделение дежурного караула и резервные смены договорного подразделения по охране ЛПДС «Челябинск», бойцы и техника ведомственных пожарных команд, отдела пожарной безопасности и объектовой добровольной пожарной дружины филиала.

Совместными усилиями они обеспечили комплексное тушение — подслойным способом одновременно с охлаждением «горящего» и соседнего резервуаров, для чего применялись системы водяного охлаждения объекта и мобильные средств пожаротушения.

Наблюдательная комиссия пришла к выводу, что благодаря оперативным и слаженным действиям участников условный пожар был ликвидирован в нормативное время без распространения возгорания по территории станции.

В тренировочном мероприятии были задействованы 43 человека, использовалось пять единиц техники. Во время проведения учения соблюдались все требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, персонал применял необходимые средства индивидуальной защиты, соблюдая социальную дистанцию.

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