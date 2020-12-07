Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 декабря 2020: кому поставят бесплатные вакцины и как кормят больных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 декабря Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. На ранее утро 8 декабря минздрав зарегистрировал 300 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 28 752 человека.

За день из больниц выписали 100 пациентов. С начала пандемии 18 119 южноуральцев смогли победить COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день погибли 13 человек, зараженных коронавирусом. У четверых женщин (51 год, 59 лет, 69 лет, 62 года) и мужчин (одному 80 лет и трем по 70 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У пятерых погибших были другие заболевания:

— пациент, 67 лет: сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 72 года: сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий;

— пациентка 62 года: сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия;

— пациент, 70 лет: сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия;

— пациент, 67 лет: гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Вакцина уже в Челябинске

В пяти больницах Челябинска появились вакцины от коронавируса. Сегодня, 8 декабря, ее доставят в Магнитогорск, Сатку и Миасс. Об этом сообщает минздрав Челябинской области.

Одним из первых привился заведующий реанимацией на госпитальной базе ГКБ №1 Константин Ивлев. Он считает, что вакцинация поможет южноуральцам вернуться к обычной жизни.

Напомним, всего в область должны доставить три тысячи доз вакцины. Первыми прививки смогут поставить медработники, учителя, соцработники и полицейские.

Руководители поплярного катка решать проблему огромной очереди

В челябинском парке Терешкой на выходных открыли каток. Горожане захотели его опробовать и покататься под золотистыми гирляндами. Поэтому на следующий день на входе выстроилась огромная очередь из желающих, которая выходила даже за пределы парка. Из-за большого количества посетителей было трудно соблюдать социальную дистанцию, что возмутило челябинцев. Очередь выстроилась и в гардероб, и в прокат коньков. Руководство катка пообещало решить проблему.

— Это был практически тестовый режим, мы смотрим по людям, делаем выводы, меняем структуру выдачи и всего остального, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Горсад им. Пушкина» Игорь Клеин. — Постараемся все исправить, развести потоки и быстрее обслуживать.

Отметим, что очередь выстроилась не только на самок каток, но и в гардероб, и в прокат коньков.

На завтрак вареное молоко

Жительница города Касли Ольга Сенчукова пожаловалась на плохое питание в больнице, где от коронавируса лечится ее 65-летняя мама с диабетом. За помощью она обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

— 6 декабря, мама и все остальные пациенты в палате не смогли поужинать. Им дали пересоленную кашу, а утром дают «молочный суп» — тарелку вареного молока, — пишет Ольга Сенчукова в сообществе «Алексей Текслер, помоги!».

Дело в том, что ее маме нужно переодически перекусывать, чтобы поддерживать уровнь сахара в крови. Как отверждает Ольга Сенчукова, в больнице никаких перекусов нет и ряд продуктов тоже нельзя передать. А те, что можно (печенья, сушки и мармелад), неподходят диабетикам.

Где отметить Новый год

В Челябинской области Новый год придется отмечать тихо, по-домашнему. Ведь бары, рестораны и кафе не будут закрыты в праздничную ночь из-за коронавируса.

Однако есть регионы, в которых противоковидные ограничения не такие строгие. Например, в Татарстане сделали исключение. Там 1 января заведения будут работать до 03:00. А в Башкортостане рестораны будут открыты всю ночь, в остальные дни — до 02:00.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 декабря 2020 г.

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