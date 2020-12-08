Алексей Текслер открыл в Челябинске уникальный каток

Губернатор Алексей Текслер вместе с сыном Мишей проверил лед. Каток отличный! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не хуже, чем на ВДНХ — это про каток нового формата в отремонтированном парке имени Терешковой. Ледовые дорожки проложены по парковым аллеям, среди деревьев, под гирляндами, сияющими теплым сливочным светом. Каток нового формата появился в Челябинске благодаря предложению губернатора Алексея Текслера — подарить горожанам толику новогоднего праздничного настроения.

Идею губернатора реализовал Челябинский электрометаллургический комбинат при поддержке администрации города. Замечательно, когда градообразующее промышленное предприятие участвует в благоустройстве Челябинска, заботится об активном досуге нас, жителей.

Претворением в жизнь занялась петербургская компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Лед заливали с помощью канадских машин «Олимпия».

Толщина искусственного льда — 8 см. Он не растает и в оттепель, потому катания продлятся в парке до активного весеннего солнца, до +10 градусов. Морозят лед семь контуров технологических трубопроводов общей протяженностью 67,5 метра. Одновременно на льду могут находиться 300 человек.

Теперь у горожан есть новое место для активного отдыха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каток заработал в субботу, 5 декабря. На празднике присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «ЧЭМК» Павел Ходоровский.

— Рад открыть этот необычный для нашего города каток. Это замечательно — кататься на ледовых аллеях, среди деревьев. Мне кажется, этот каток будет пользоваться популярностью у горожан. Благодарю руководство Челябинского электрометаллургического комбината, которое выступило в роли инвестора. Благодарю городскую администрацию, которая много сделала для того, чтобы этот проект осуществился. Скоро Новый год — наш любимый праздник, который мы ждем с нетерпением. Конечно, нам хочется, несмотря ни на какую пандемию, праздничного новогоднего настроения. И мне кажется, что это замечательный подарок, который поможет уже сейчас, в начале декабря, это праздничное настроение создать, — сказал губернатор.

Глава региона уверен, что новый формат отдыха придется горожанам по вкусу. И пообещал реализовывать новые для Южного Урала проекты в других точках города и области. И катания в парках станут замечательной зимней традицией в нашей области.

Губернатор опробовал новый лед, вместе с ним на каток пришел сын Миша. Катанием мужская половина семьи Текслер осталась довольна.

Каток не успел открыться, а в парке им. Терешковой уже полным-полно желающих покататься.

Важно! Каток работает с 10.00 до 22.00. В выходные и праздники: 10.00 — 23.30. С 10.00 до 16.00 катание бесплатное. Сеанс длится 1,5 часа. Стоимость катания — 100 рублей. Есть прокат коньков — 100 рублей. Есть услуга по заточке.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В парке имени Терешковой открылся новый каток. Это не просто коробка, кататься можно по аллеям среди деревьев. Мы с Мишей попробовали — впечатлений масса! Рекомендую. Каток — это всегда воспоминания о детстве. После школы мы брали коньки и бежали на стадион на ЧМЗ, где лед тогда заливали каждую зиму.

Все на каток, за праздничным настроением!

ЦИФРА

60 миллионов рублей

внебюджетных

денег вложено в реализацию предложения губернатора в жизнь.

Длина дорожек — 800 метров. Общая площадь катка — 3 тысячи квадратных метров.

Смонтированы барьерные ограждения, подсветка-иллюминация.