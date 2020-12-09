Власти Челябинской области предложат Правительству РФ продлить программу льготной ипотеки до конца 2022 года

ЖК «EVO-PARK» - пример современной комплексной застройки. Фото: gubernator74.ru

Новый дом по ул. Станционной в поселке Новосинеглазово ждет хозяев. Десятиэтажная высотка проверенной временем 97-й серии возведена для решения двух актуальных задач — расселения ветхого и аварийного жилья и предоставления квартир выпускникам детских домов. Коммерческой недвижимости в новостройке нет.

Сложившаяся инфраструктура поселка — плюс для новеньких. До Челябинска рукой подать. Рядом с домом — детский сад.

Квартиры в доме с полной отделкой — заезжай и живи. И, конечно, будущие владельцы переезда очень ждут.

По контракту дом должен быть сдан до 15 декабря. За неделю до срока, 7 декабря, новостройку осмотрел губернатор Алексей Текслер. В рамках рабочей поездки и совещания по итогам деятельности строительного сектора региона он прибыл в Новосинеглазово. Важные социальные госпрограммы — на контроле губернатора. На месте Текслер поставил задачу — заселить дом до 31 декабря. Чтобы новогодний праздник люди встретили в новых квартирах.

Далее глава города побывал в новом ЖК «EvoPark». Современные новостройки со спортивными и детскими площадками, озеленением, внедренной системой «Умный город», безбарьерной средой могут служить примером комплексной застройки, тренд которой задал глава региона. Еще один плюс — поблизости новый детский сад на 200 мест.

Сейчас заселены два первых дома, всего запланировано 12 этапов строительства. Квартиры активно раскупаются, в том числе благодаря льготной ипотеке под 6,5% годовых.

В центре города есть земля, которая используется бестолково: занята складами и гаражами. Нужно пересмотреть подходы к принципам градостроительства. Фото: gubernator74.ru

«СОЦИАЛКА» В НОВОСТРОЙКАХ: НОГА В НОГУ

О выполнении планов жилищного строительства и планах на будущее губернатор Алексей Текслер повел речь на совещании с представителями строительной отрасли региона.

Последние два года для Южного Урала оказались рекордными по строительству школ и детских садов, и это тоже вносит существенный вклад в реализацию программы строительства многоквартирных домов. В этом году в Челябинской области появится 12 садиков, в 2021-м запланировано 16 садиков. Только в Челябинске прирост новых мест в детских садах — более 3,5 тыс. ежегодно. Застройщики выполняют поручение губернатора: социальная инфраструктура должна идти в ногу с новой стройкой. И набранные темпы главу региона удовлетворяют, хотя, в принципе, можно в этой части сделать и больше.

На 2021 год планы региона обсуждены на уровне Минстроя РФ в рамках реализации нацпроектов и реализации планов национального развития до 2030 г. Новый план по вводу нового жилья до 2030 года согласован: не менее 2,8 млн кв. м в год. Для сравнения: 20189 год — 1,5 млн кв. м, 2020 год — 1,57 млн кв. м, 2021 год — 1,67 млн кв. м.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ — В РАЗВИТИЕ

Одним из стимулов работы застройщиков в регионе станет привлечение федеральных бюджетных средств на объекты социальной и инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения территорий. И в следующем году из федерального бюджета регион по программе «Стимул» получит более 700 млн руб., что в три раза больше сумм, выделенных в 2020 году в рамках мероприятий по стимулированию жилищного строительства.

На полученные федеральные средства в микрорайоне «Академ Риверсайд» в Челябинске продолжится строительство школы. Значительная часть суммы пойдет на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, уже предоставленных многодетным семьям.

В сфере строительства дорог и улиц на деньги программы «Стимул» в 2021 году планируется построить дороги в Челябинске в микрорайоне «Ньютон» — на ул. Академика Макеева и пр. Родионова. А также две дороги в Магнитогорске — для активизации строительства в микрорайонах 150 и 147.

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПОВ

Еще одна важная задача — обновление жилищного фонда. Сейчас в Челябинской области около тысячи домов общей площадью 350 тыс. кв. м признаны аварийными и подлежат сносу. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселяется жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Это около 188 тыс. кв. м. С помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ на Южном Урале в 2019 — 2029 гг. расселено около 34 тыс. кв. м. Все планы, которые стояли перед регионом, перевыполнены. Южный Урал в теме — один из лидеров в стране. В первую очередь за счет выделения по распоряжению губернатора средств из бюджета области — около миллиарда рублей в дополнение к федеральным деньгам.

— При всех сложностях с бюджетом мы сохранили деньги, которые дополнительно выделяем на расселение из ветхо-аварийного жилья, чтобы быстрее реализовать программу расселения жилья, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года, и иметь возможность работать дальше. По отдельным территориям мы эту задачу уже решаем, расселяя жителей домов, признанных аварийными после 2018 года. Эту динамику сохраним, — сказал Текслер.

ВМЕСТО СКЛАДОВ — УНИКАЛЬНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ

Одним из примеров быстрой и качественной работы в комплексном освоении площадей является ЖК «EvoPark» в Челябинске, на месте расформированного танкового училища. У свободных площадей потенциал огромнейший, подчеркнул Алексей Текслер. Так, в самом центре города, между новым ЖК и ул. Елькина, расположены… склады, гаражи. Очевидно, подчеркнул губернатор, можно преобразить участок — как с помощью строительства жилья, так и развивая городскую среду, связав этот участок пешеходным маршрутом с театром драмы, с выходом на Кировку, на набережную. Получится великолепный пешеходный маршрут в 5 — 6 км протяженностью. Для мегаполиса, как подчеркнул глава региона, возможность уникальная. Поручение губернатора — провести инвентаризацию территорий по всей области, где идет интенсивное жилищное строительство. В Челябинске земельных участков, пригодных для комплексного освоения, как минимум 15. Алексей Текслер пояснил: речь идет о тех районах, где люди уже привыкли жить. Это Тракторозаводской, Ленинский, Металлургический, Советский районы.

— У этих территорий есть огромное преимущество — действующая инфраструктура. На Северо-Западе Челябинска мы уже упираемся в лесной массив. Ставлю задачу: я обозначил план строительства по квадратным метрам, и нужно оцифровать все наши перспективные участки в рамках комплексного развития и связать планы с развитием конкретных участков. Коллеги, это наша общая работа. Мы сохранили объемы регионального дорожного фонда для развития территорий.

Еще один важный вопрос — сельская ипотека. Рынок вторичного жилья в территориях исчерпан, нужно строить новое жилье. Минстрою области поручено помочь минсельхозу: реализация программы поможет не только улучшить жилищные условия людей, но и привлечь в сельские территории молодых специалистов. Как заявил губернатор, областные власти выйдут с инициативой увеличить порог льготной ипотеки до 5 млн рублей, чтобы строить в сельской местности качественное жилье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Год был непростым и для экономики в целом, и для жилищного сектора. Тем не менее, считаю, год мы отработали неплохо. За 11 месяцев года по темпам жилищного строительства мы превысили аналогичный показатель прошлого года и ожидаем, что год закроем приростом. Несмотря на пандемию, регион смог динамично работать весь год. Особенно заметна динамика в возведении многоквартирных домов — плюс 20% к аналогичному периоду прошлого года.

Огромной поддержкой строительной отрасли явились госпрограммы по покупке жилья. В частности, ипотечный проект со льготной ставкой в 6,5% по приобретению жилья в новостройках. Сегодня 90% жилья в регионе покупается с привлечением заемных средств. И льготная ипотека составляет около 80% сделок жилья на рынке новостроек.

Программа льготной ипотеки в стране действует до 1 июля 2021 года.

Мы намерены обратиться в Правительство РФ с просьбой продлить программу до конца 2022 года. Она доказала свою эффективность.

Власти Челябинской области решают проблему достройки проблемных домов вместе с федеральным центром. Фото: gubernator74.ru

ЦИФРА

25 домов-долгостроев признаны в Челябинской области проблемными.

Это 2079 дольщиков.

По 18 долгостроям (1664 дольщика) принято решение о достройке. По семи домам предполагается выплата компенсаций для 415 дольщиков.

Решений о достройке домов в регионе много больше, чем выводов по выплате компенсаций.