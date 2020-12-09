Движение «Челябинск здоровый – Челябинск успешный»: все больше жителей региона участвуют в физкультурно-оздоровительных программах

Многие рады заниматься физкультурой на открытом воздухе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие прекрасно помнят, что в советские годы большой, если не бешеной популярностью пользовались так называемые «Группы здоровья». Люди, в основном старшего возраста, занимались физической культурой, спортом под руководством опытных инструкторов. И сегодня такая практика находит все большее развитие благодаря энтузиастам, различным общественным организациям, работающим в этой оздоровительной сфере.

Обязательная разминка перед занятиями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программы, которые реализуют некоммерческие общественные организации сегодня становятся не менее популярны, чем те, что были в советское время. Руководитель регионального движения «Челябинск здоровый – Челябинск успешный», эксперт Общественной палаты Челябинской области Владислав Пидуков на протяжении нескольких лет ведет активную работу в этом физкультурно-оздоровительном направлении. Занятия проводятся на нескольких площадках в Челябинске, а также в Копейске, поселках Западный, Новосинеглазово. Составлен график, размещена информация о местах и времени занятий.

Инструкторы обучат правильной техники скандинавской ходьбы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

— Мы видим, что люди старшего поколения с большим удовольствием участвуют в занятиях, которые проводят инструкторы нашей организации, и число участников постоянно увеличивается, — отмечает Владислав Пидуков. — В основном это люди старшего поколения от 50 лет. Самому возрастному было почти 85 лет. Но при этом я двумя руками «за» и стараюсь делать все, чтобы привлечь к занятиям и молодое поколение. Считаю, то, что мы делаем — это большая социально ориентированная работа, которая проводится совместно с администрацией города, региональным Министерством социальных отношений и ОМК-партнерство*. Масштаб такой работы мы стараемся увеличивать, и главное, нужно делать это на постоянной основе. Чтобы это были не локальные проекты. И главное здесь привлекать к занятиям физической культурой и спортом, детей, молодежь, людей старшего поколения. В этой связи мы надеемся не только на грантовую поддержку, но и на более весомое участие муниципальных, областных властей в наступающем 2021 году.

На тренировки приходят и молодежь и люди старшего поколения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Как проходят занятия по проектам «Челябинск здоровый – Челябинск успешный»? Формат самый различный – общефизические упражнения, разминки, ходьба, бег, скандинавская ходьба, подвижные игры, дыхательные и суставные упражнения. Что еще характерно - все занятия проводятся на свежем воздухе под руководством опытных инструкторов.

В рамках проекта также проходят онлайн-семинары, практические занятия, различные образовательные мероприятия, в том числе, с участием специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска, врачей, специалистов в области физической культуры, при поддержке Министерства социальных отношении Челябинской области и Администрации Челябинска. Различные меры профилактики, в том числе, и во время проведения мероприятий тем более необходимы, если речь идет о занятиях людей старшего возраста.

Призы и подарки для участников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, ПОЗИТИВ

— Безусловно, все это подталкивает людей к занятиям физической культурой. Кто-то продолжает самостоятельно, но довольно много тех, кто предпочитает заниматься в группах. Мы даем заряд энергии, позитив. Главное, что люди осознают — здоровье это главная ценность в жизни, — продолжает Владислав Пидуков. — Посмотрите, сегодня в парках все больше и больше людей, занимающихся скандинавской ходьбой. Кто, как может. У каждого своя техника, которая подстраивается под физическое состояние человека, свои пройденные километры. Мы, в свою очередь, показываем людям технику скандинавской ходьбы, даем полезные советы.

Таким Кубкам можно позавидовать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С такими практиками региональное движение «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» готово выходит в различные образовательные учреждения – молодежи, подчас, нужно просто помочь победить «лень-матушку», в другие районы Челябинской области, делиться практическими советами, работать в качестве инструкторов, передавая опыт. Занятия могут проводиться по месту жительства, во дворах, на специализированных площадках, число которых и в областном центре и в муниципалитетах Челябинской области растет с каждым годом. Система должна развиваться, дополняться новыми практиками.

Церемония награждения и хорошее настроение! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Программа «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» «Активное долголетие» сопряжена и с реализацией федерального проекта «Демография» и регионального — «Старшее поколение». Мы надеемся на то, что наши инициативы найдут поддержку на уровне областных и муниципальных властей, тем более, учитывая задачи, поставленные президентом и правительством страны, касающиеся доступности занятий физической культурой и спортом для людей всех возрастов. Еще раз повторю, то, чем занимается наше региональное движение — это социальная поддержка, поставка своего рода социальных, гуманитарных услуг.

"Активное долголетие" - заряд энергии и позитива для всех! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подробнее о региональном движении «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» и о расписании занятий читайте в официальной группе во ВКонтакте.

* Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов.

«Челябинск здоровый – Челябинск успешный» - движение для всех, кто ценит здоровье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Президент в своем выступлении в начале этого года особо подчеркивал, что «повышение стоимости физкультурных и спортивных услуг сделало недоступными учреждения физической культуры и спорта, туризма и отдыха для миллионов трудящихся… Для людей старшего возраста, одного из наиболее многочисленных слоев населения современной России, занятия физической культурой и спортом являются важнейшим условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного творческого долголетия, социальной реадаптации в общество. К сожалению, государство недостаточно учитывает это обстоятельство и не требует от социальных структур активной работы с пожилыми людьми, в том числе в физкультурно-спортивной сфере. Не получил распространения положительный опыт развития в ряде регионов сети врачебно-физкультурных диспансеров и физкультурно-оздоровительных центров для пожилых людей, групп общей физической подготовки при спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства доступность всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. повышение стоимости физкультурных и спортивных услуг сделало недоступными учреждения физической культуры и спорта, туризма и отдыха для миллионов трудящихся…

Около 1 млн. детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от занятий физической культурой. Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%. Впервые за 40 лет врачи столкнулись с проблемой гипотрофии юношей призывного возраста.

Необходимо формирование региональных и муниципальных бюджетов с учетом принципа приоритета физкультурно-спортивной работы в социальной политике местных властей;

разработка конкретизированных региональных программ массового приобщения различных групп населения, в том числе детей, подростков, юношества, к систематическим занятиям физкультурой и спортом».

Из доклада Президента РФ В.В. Путина. 30 .01.2020 года

КСТАТИ

Глава государства поставил задачи — до 2024 года увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55 %, создать для всех категорий и групп населения условия для занятия физической культурой и спортом, повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта. Важнейшей национальной целью определено формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

По словам президента, государство недостаточно требует от социальных структур активной работы с пожилыми людьми, в том числе в физкультурно-спортивной сфере… «Необходимо разработать систему спортивных соревнований среди лиц старшего возраста (ветеранский спорт), обеспечить доступ пожилых людей к получению физкультурного образования, вовлечение их в активные занятия физической культурой и спортом».