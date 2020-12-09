9-летний мальчик из Челябинска, победивший рак, пойдет кататься на коньках с Путиным

В гости к президенту семья планирует поехать в конце декабря Фото: предоставлено Юлией Ащепковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и пообещал исполнить желание девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска. Мальчик хочет покататься на коньках по Красной площади и посмотреть, где работает глава государства.

— Запросто, сделаем, — пообещал Путин. — Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге.

По словам мамы мальчика, такое заявление очень обрадовало Диму. Для семьи это настоящее новогоднее чудо. Новость о том, что президент исполнит просьбу ребенка, им рассказали друзья, которые смотрели трансляцию. Юлия вспоминает: предлагала сыну разные варианты желаний, но Дима настоял на этом.

— Я ему предлагала попросить набор LEGO, так как он любит собирать конструктор, или с дельфинами покататься, но Дима сказал, что хочет на Красную площадь. Он увидел по телевизору каток на Красной площади и захотел покататься там, — рассказала КП-Челябинск Юлия Ащепкова. — Мы написали желание еще в прошлом году. Дима хотел посмотреть, где живет президент. В этом году нам позвонили и уточнили, актуально желание или нет.

Когда Дима был совсем маленьким, ему поставили диагноз лейкоз — рак крови. К счастью, мальчик оказался сильным, уже шестой год болезнь находится в стадии ремиссии. Дима учится во втором классе, за одной партой с ним сидит сестра-погодка Софья. Несколько раз в неделю мальчик ходит на дзюдо, а также успевает рисовать и кататься на коньках.

Старшему сыну Ащепковых 14 лет, а два года назад в семье произошло пополнение — появился пес по кличке Кай. Дима давно хотел себе хвостатого друга, и теперь практически не расстается с ним.

Насчет поездки к президенту с семьей пока не связывались. Юлия вместе с Димой планирует поехать в Москву ближе к Новому году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru