Заболели несколько сотен детей, изолировали как контактных в 2,5 раза больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, сколько школьников заразились коронавирусом в Челябинской области осенью. Как сообщили в среду, 9 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора, COVID-19 выявили у 616 детей, и львиная доля из них — в Челябинске.

— В Челябинской области с 1 сентября по 30 ноября выявлено 616 случаев новой коронавирусной инфекции у учащихся общеобразовательных школ, в том числе в Челябинске — 403, — рассказали КП-Челябинск в Роспотребнадзоре. — По контакту с ними отстранено от посещения занятий 1585 человек, в том числе в Челябинске — 596.

На этой неделе, по данным Минздрава, коронавирус выявили в общей сложности у девяти школьников. Но за минувшие сутки новых случаев заражения детей не зафиксировано.

Изолированных классов из-за COVID-19 в регионе на сегодняшний день тоже нет.

— Все ранее изолированные из-за коронавируса классы в Челябинской области на сегодняшний день приступили к занятиям в очном режиме, — уточнили в пресс-службе регионального Минобра. — На карантине по ОРВИ — 193 класса, и полностью закрыта одна школа в Кизильском районе. Она маленькая: в ней учатся всего 144 человека.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

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